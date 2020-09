Peu importe combien de temps vous attendez pour tenir votre projet de fantaisie, vous ne serez jamais à l’abri du virus des blessures. Cette semaine, nous avons eu trois plaignants clés souffrir / aggraver des blessures à l’entraînement, et tous les trois – Mike Evans, Kenny Golladay et Courtland Sutton – semblent douteux pour leurs matchs de la semaine 1. Ajoutez cela à Deebo Samuel, qui, nous le savons déjà, est sorti, et à Mike Williams, Golden Tate et N’Keal Harry, qui sont répertoriés comme “discutables”, et votre semaine 1 commencez-les, prenez les décisions au large. récepteur est soudainement devenu beaucoup plus difficile. Heureusement, nous avons les dernières mises à jour ci-dessous pour vous aider – c’est le moins que nous puissions faire (littéralement).

Pour les nouvelles sur les blessures du RB David Montgomery, cliquez ici; pour le Bulletin météo de la semaine 1, va ici. Revenez ici et sur Twitter @SN_Fantasy pour toutes les dernières nouvelles.

Mike Evans joue-t-il la semaine 1?

MISE À JOUR 1: Adam Schefter d’ESPN a rapporté samedi soir qu’Evans “a de bonnes chances de jouer”, cependant, une décision finale ne sera prise qu’après les échauffements d’avant-match.

Evans (ischio-jambiers) a en fait été amélioré de “douteux” à “discutable” vendredi, ce qui donne à ses propriétaires un peu d’optimisme quant à ses chances de s’habiller lors de la confrontation en fin d’après-midi de la semaine 1 contre la Nouvelle-Orléans.

Même avec cela dit, Evans semble toujours plus “douteux” que vraiment “discutable” après avoir manqué l’entraînement en fin de semaine. Même s’il joue, il pourrait être un peu plus qu’un spécialiste de la zone rouge, ce qui lui donne un chemin étroit vers le retour de la valeur fantastique. À ce stade, les propriétaires d’Evans pourraient le préférer s’il est simplement inactif.

S’il rate le match, Chris Godwin pense avoir encore plus de cibles, Justin Watson et Scotty Miller jouant également plus de clichés. Miller deviendrait un flex PPR intéressant, avec Watson servant de bon pilote de ligue profonde / DFS grâce à sa taille impressionnante. Tous les TE de Tampa pourraient également avoir des bosses dans les cibles, mais il est difficile de réduire ce qui, le cas échéant, vaut la peine d’être joué jusqu’à ce que nous les voyions sur le terrain.

Kenny Golladay joue-t-il la semaine 1?

Golladay a subi un “tweak” des ischio-jambiers en milieu de semaine qui est allé de mal en pis à la hâte. Après avoir raté l’entraînement jeudi et vendredi, il est considéré comme «douteux» pour l’ouverture de la saison de Detroit contre Chicago.

Avec Golladay presque certainement absent, cela laisse Marvin Jones et Danny Amendola prendre la majeure partie du jeu parmi les larges receveurs. Jones passe d’un WR3 / flex borderline à un WR2 solide. Amendola passe de la réflexion après coup à un flex PPR et un flex possible dans les ligues standard profondes. Marvin Hall n’est guère plus qu’un jeu Hail Mary dans les tournois DFS.

TE TJ Hockenson pourrait également bénéficier de l’absence de Golladay, en particulier dans la zone rouge, mais le quart-arrière Matthew Stafford prend toujours un coup et devient un jeu risqué dans les ligues à simple quart de finale.

Mike Williams joue-t-il la semaine 1?

METTRE À JOUR: Williams ne devrait pas jouer la semaine 1, selon Adam Schefter d’ESPN.

Williams (épaule) a eu quelques pratiques limitées vers la fin de la semaine, et il est répertorié comme “discutable” pour le match de fin d’après-midi de dimanche contre Cincinnati.

C’est une surprise que Williams ait même la balise “Q” après quelques rapports négatifs sur sa santé la semaine dernière. S’il joue, il présentera un risque majeur compte tenu de sa blessure et passera à un nouveau quart-arrière plus conservateur. C’est un match assez favorable sur le papier, mais les propriétaires de Williams devraient probablement jouer la sécurité et le garder sur leurs bancs pendant au moins une semaine.

Si vous prévoyez de jouer à Williams, assurez-vous d’avoir une alternative à l’un des autres jeux tardifs ou aux jeux aux heures de grande écoute. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez cacher l’un des Jalen Guyton ou Joe Reed, les deux récepteurs Chargers qui en profiteront le plus si Williams est absent. Guyton a un athlétisme impressionnant et pourrait être un dormeur de la ligue profonde dans la semaine 1.

Courtland Sutton joue-t-il lundi soir?

Sutton est officiellement «discutable» après s’être blessé à l’épaule à l’entraînement jeudi. Il serait quelque peu surprenant que les Broncos le poussent à jouer car il est si tôt dans la saison, mais s’il est capable de partir, alors il peut y aller, il est donc difficile de lire cette situation.

Parce que Denver joue le match tard le lundi soir, les propriétaires de fantasy ne devraient pas compter sur Sutton. Si vous pensez que vous devez absolument le faire, ayez une sauvegarde des Broncos (DaeSean Hamilton? Tim Patrick? KJ Hamler?) Ou des Titans (Corey Davis?) Prête à partir. En fonction de la taille de votre ligue, il est possible que les deux TE de départ, Jonnu Smith et Noah Fant, soient disponibles, et l’un ou l’autre serait de meilleures options de flex que ces autres WR.

Golden Tate joue-t-il lundi soir?

Tate (ischio-jambiers) a eu des entraînements limités toute la semaine, mais il est toujours considéré comme “discutable” pour le match de lundi contre Pittsburgh. Comme pour Sutton, il ne semble pas particulièrement judicieux pour les Giants de le pousser lors de la semaine 1, mais nous ne le saurons avec certitude qu’après les échauffements d’avant-match.

Même si Tate est actif, il ne devrait pas être dans les files d’attente fantastiques. Sa présence abaisserait légèrement les valeurs de Sterling Shepard et de Darius Slayton, mais les deux ressemblent à des jeux flex viables basés uniquement sur le volume. Bien sûr, personne ne vous blâmerait si vous effaçiez tout le monde dans le jeu de passes des Giants (à l’exception peut-être de TE Evan Engram) à cause du match difficile.

Mise à jour sur les blessures de N’Keal Harry

Harry (épaule) s’est entraîné en entier vendredi mais est toujours répertorié comme “discutable” pour le match de dimanche contre Miami.

Cela ressemble à un mouvement de rapport de blessure classique des Patriots. Si vous aviez l’intention de jouer à Harry, allez-y et faites-le. Il devrait aller bien.