L’absence de pré-saison NFL signifie que les propriétaires de football Fantasy à la recherche de connaissances sur les batailles de position et les mises à jour des blessures sont pour la plupart dans le noir. Tout ce sur quoi nous pouvons nous fier, ce sont les rapports qui sortent du camp d’entraînement pour tenter de prendre les décisions difficiles du jour du repêchage. Dernièrement, il y a eu beaucoup de receveurs dans les nouvelles: Mike Williams, Alshon Jeffery, Tyrell Williams et Deebo Samuel sont tous aux prises avec des blessures qui pourraient ébranler notre classement WR. Ajoutez une mystérieuse salle Patriots RB au mélange, et il y a beaucoup à digérer en début de semaine.

Mise à jour sur les blessures de Mike Williams

Ian Rapoport rapporte que Williams s’est foulé l’épaule droite après une forte chute à l’entraînement et qu’il est “de semaine en semaine”. Lorsque Williams a quitté l’entraînement dimanche après avoir touché le sol à la suite d’un échec, son bras pendait à ses côtés. Rapoport a ajouté que les tests sur la clavicule de Williams sont revenus propres.

Williams devrait continuer son rôle de receveur n ° 2 des Chargers face à Keenan Allen cette saison. Le jeu de passes de Los Angeles devait prendre un coup possible dans l’ensemble avec Tyrod Taylor commençant en tant que QB placeholder. Si Williams rate la semaine 1, il pourrait s’agir du receveur de deuxième année Jalen Guyton qui maintiendra ses fonctions de receveur secondaire pour les Chargers à la première semaine. En d’autres termes, il a un pedigree de succès et il est rapide, mais il y a de fortes chances que Williams ne signifierait pas plus de cibles pour Allen, Hunter Henry et peut-être Austin Ekeler.

Qui sont les Patriots à partir de RB?

Les derniers rapports de la Nouvelle-Angleterre suggèrent que Sony Michel sera prêt pour la semaine 1. Il souffre d’une blessure au pied, et il ne s’est pas entraîné depuis l’ouverture du camp d’entraînement sur la liste des PUP. Lamar Miller, également sur la liste des PUP avec une blessure au genou, n’a pas encore pratiqué. Cela laisse Damien Harris, deuxième année, attirer des critiques élogieuses dans le camp et se préparer pour se faufiler et commencer la semaine 1.

L’ADP de Harris devrait continuer d’augmenter dans les prochaines semaines. Les demi-offensifs de l’Alabama ont été aléatoires dans la NFL, mais vous pouvez vous attendre à ce que la Nouvelle-Angleterre place Harris dans la meilleure position pour réussir. Au cours de la saison, il est probable que Bill Belichick frustrera les propriétaires de fantasy avec son utilisation de RB, mais si Michel et Miller ne peuvent pas être en bonne santé, Harris pourrait se révéler être un jeu flexible sûr dans la semaine 1. Comme d’habitude, James White devrait conserver le rôle de retour des Pats.

Alshon Jeffery est-il prêt pour le début de la saison?

Jeffery a subi une blessure au pied de Lisfranc à la fin de la saison 2019 et il a été placé sur la liste des actifs / PUP à la fin du mois de juillet. Jeffery était avec l’équipe mais n’avait pas encore repris l’entraînement le 23 août.

DeSean Jackson aurait l’air fort, il devrait donc conserver l’une des places de départ de Philadelphie en WR lors de la semaine 1. Le favori pour les tâches aux machines à sous est le converti QB Greg Ward, qui a bien performé la saison dernière et mérite d’être pris en considération par PPR. Si Jeffery manque le temps, JJ Arcega-Whiteside pourrait avoir un attrait flexible, avec les receveurs débutants Jalen Reagor et John Hightower dans les coulisses pour potentiellement occuper le poste de Ward ou d’Arcega-Whiteside. Outre Jackson (et Ward dans PPR), les récepteurs de Philly sont tous des options de repêchage et de réserve tardifs alors que nous attendons de voir qui remportera les emplois dans ce groupe.

Tyrell Williams nouvelles sur les blessures

Williams a été diagnostiqué avec un labrum déchiré, selon Ian Rapoport, mais devrait jouer à travers. Cela vient après que Williams ait eu du mal à jouer contre la fasciite plantaire en 2019. Si Williams renverse le cap et choisit de se faire opérer, il pourrait manquer la majeure partie ou la totalité de la saison 2019.

Les Raiders ont ajouté Henry Ruggs et Bryan Edwards au repêchage et ont toujours Hunter Renfrow et Darren Waller en compétition pour les cibles. À ce stade, Williams devrait probablement commencer la saison avec des fils de renonciation de la ligue standard, tandis que l’un des Ruggs ou Edwards pourrait glisser vers plus de cibles potentielles en tant qu’option flexible de début de saison avec un avantage.

Mise à jour sur les blessures de Deebo Samuel

Il y a environ 10 jours, Kyle Shanahan a déclaré qu’il ne comptait pas sur Samuel pour être prêt lors de la semaine 1, mais cinq jours plus tard, il a dit qu’il “espérait” que Deebo serait prêt. Samuel a été opéré du pied en juin.

Une absence précoce de Samuel pourrait pousser le premier tour Brandon Aiyuk sous les projecteurs de la semaine 1, mais attendez-vous à ce que Samuel soit le receveur de San Francisco qui vaut la peine d’être possédé dès qu’il sera en bonne santé. Actuellement sortant du plateau en tant que WR36, Samuel est sélectionné à un prix raisonnable pour un joueur avec un avantage WR2 en raison de l’explosivité du gros jeu.