La semaine 1 de la saison de la NFL est enfin arrivée, et cela signifie qu’il est temps pour les propriétaires de football Fantasy de vraiment commencer à s’inquiéter des blessures. Maintenant, il ne s’agit pas seulement de rédiger pour toute la saison – il s’agit de prendre vos décisions pour commencer la semaine 1, les asseoir. Donc, si vous avez Miles Sanders, David Montgomery, D’Andre Swift, Deebo Samuel ou Mike Williams, il y a des raisons de s’inquiéter. Heureusement, nous avons les dernières mises à jour et nouvelles sur les blessures pour essayer de prendre les décisions de démarrage les plus éclairées.

Mise à jour sur les blessures de Miles Sanders

Les rapports sortant du camp des Eagles ont été un peu légers sur Sanders (ischio-jambiers) malgré la proclamation du 19 août qu’il était «semaine après semaine». Environ 12 jours plus tard, des rapports ont indiqué qu’il faisait des «exercices fantômes». Les Eagles ont cependant décidé de ne garder que trois demi-offensifs sur leur liste après la journée de coupe, ce qui suggère que Sanders devrait être prêt à participer à la semaine 1 contre Washington. Les premiers rapports de pratique de cette semaine devraient nous donner le meilleur aperçu du statut de Sanders.

Philadelphie a également gardé Boston Scott et Corey Clement sur la liste de 53 joueurs. Scott serait la cible intrigante de RB2 si Sanders manquait la semaine 1, en particulier dans les formats PPR, tandis que Clement serait un jeu flex moins certain. Tant que Sanders travaille à l’entraînement cette semaine, il est prudent de l’appeler RB2 pour la semaine 1.

David Montgomery joue-t-il la semaine 1?

NFL Network a rapporté le 27 août que Montgomery (aine) manquerait de deux à quatre semaines. Le début de cette chronologie ramènerait Montgomery juste à temps pour affronter les Lions dimanche. Les rapports indiquent que Montgomery (aine) était à l’entraînement de Chicago dimanche, mais il était fermé aux médias, donc la participation est inconnue.

Comme avec Sanders, nous pouvons peut-être lire le jour de la coupe – les Bears ont publié Artavis Scott, qui aurait joué un rôle de remplaçant pour Ryan Nall si Montgomery avait raté l’ouverture. Si Montgomery s’entraîne cette semaine, vous pouvez le placer en tant que RB2 contre les Lions. Si Montgomery est absent, ce champ arrière pourrait être un terrain vague entre Nall, Tarik Cohen et Cordarrelle Patterson. Seul Cohen serait un jeu semi-sûr si Montgomery est absent, et même alors, principalement dans les ligues PPR.

D’Andre Swift sur les blessures

Le plus gros succès pour la valeur de Swift pourrait être la signature d’Adrian Peterson. Swift a raté une semaine de camp en raison d’une blessure à la jambe en août, mais est revenu de manière limitée à la fin du mois, et aucun rapport n’a émergé pour suggérer que la recrue de Géorgie a régressé. Au lieu d’un backfield à deux têtes avec Kerryon Johnson et Swift, c’est maintenant un “monstre” à trois têtes avec AP, aussi.

Parce que Swift était saccadé pendant le camp, si Peterson est actif la semaine 1 contre les Bears, il est probablement préférable de faire asseoir tous vos RB de Detroit jusqu’à ce que nous voyions comment cela se passe. Même si AP s’assoit tout en s’acclimatant à sa nouvelle équipe, Swift est un jeu flexible risqué contre une solide défense de Chicago en temps partagé.

Deebo Samuel jouera-t-il la semaine 1?

Samuel (pied) a été retiré de la liste des blessures non liées au football samedi. Tous les bavardages optimistes de San Francisco plus tôt dans le camp d’entraînement sur le statut de Samuel à la semaine 1 ont été soutenus par ce mouvement – maintenant nous verrons si Samuel s’entraîne pleinement à un moment donné cette semaine.

Un décompte rapide pourrait être en jeu pour Samuel lors du match de dimanche avec les Cardinals, mais contre une défense qui fuit, un receveur de gros jeu comme Samuel pourrait toujours être un jeu fantastique qui en vaut la peine. Il est plus dans la gamme WR3 / flex, cependant, jusqu’à ce que nous puissions compter sur sa santé et sa pleine participation.

Quand Mike Williams sera-t-il de retour?

L’Athletic a rapporté samedi que les Chargers “se préparent à la possibilité de jouer une majorité de septembre sans” Williams, qui est aux prises avec une blessure de l’AC. Les Chargers ont également gardé six récepteurs le jour de la coupure, ce qui suggère que la disponibilité de Williams pour la semaine 1 pourrait au moins être mise en doute.

Derrière Keenan Allen, Hunter Henry et Austin Ekeler, les jeunes WR Jalen Guyton et Joe Reed sont les plus susceptibles de jouer à Los Angeles lors de la première semaine. Ni l’un ni l’autre ne vaut un jeu dans les ligues de la saison, mais les deux sont des jeux de punt DFS utilisables – Guyton pour son combo taille et vitesse et Reed pour sa combinaison de compétences réception / course / retour.