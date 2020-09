AJ Green est toujours blessé. Ce n’est pas choquant, mais les gens continuent de le rédiger en tant que WR fantastique de départ, donc c’est toujours remarquable. Green n’est pas seul au poste de receveur large – Tyrell Williams a terminé la saison, tandis que Breshad Perriman et Parris Campbell sont aux prises avec des blessures. Il y a également des mises à jour en ce qui concerne la disponibilité de la semaine 1 de Kenyan Drake et la bataille de Chargers QB entre Tyrod Taylor et Justin Herbert.

Combien de temps Tyrod Taylor commencera-t-il pour les Chargers?

Daniel Popper de l’Athletic a suggéré que Tyrod Taylor commencera la plupart ou tous les matchs des Chargers au quart-arrière en 2020. Cela signifie que le vétéran Taylor retiendra le choix de premier tour Justin Herbert de l’Oregon.

C’est à quel point notre analyse s’est penchée pendant la pré-saison, et une grande raison pour laquelle Taylor a fait la tête de notre équipe Deep Sleeper. Herbert est talentueux mais brut, et si les Chargers gagnent des matchs, Taylor devrait rester à la barre. Actuellement en cours de rédaction en tant que QB n ° 30, selon FantasyPros, Taylor est sous-évalué. Ses deux dernières saisons en tant que partant à Buffalo l’ont vu terminer huitième, puis 16e en points fantaisie QB, et c’était avec moins d’armes qu’il n’en a à Los Angeles.

AJ Green jouera-t-il la semaine 1?

Green, qui a souffert d’une blessure aux ischio-jambiers, n’a pas encore progressé vers les exercices d’équipe à l’entraînement. Il est coincé avec des exercices individuels depuis environ une semaine maintenant. À ce stade, Green a un peu plus d’une semaine pour progresser pour s’entraîner avec l’équipe et être en forme de jeu pour s’adapter à la semaine 1. Green n’a pas joué dans un match de la NFL depuis 2018.

Plus la saison se rapproche, plus Green ressemble à un choix risqué alors qu’une autre blessure menace de l’entraver. À ce stade, nous ne pouvons même pas être sûrs qu’il n’a pas perdu une partie de la capacité suprême qui a fait de lui une arme si fantastique plus tôt dans sa carrière. Cela faisait si longtemps qu’il n’avait pas été sur le terrain dans un match. L’absence de Green élèverait Tyler Boyd à un WR2 dans les ligues PPR et WR3 dans tous les formats pour la semaine 1. Au-delà de Boyd, il est probable que l’un de John Ross, Auden Tate, Tee Higgins, ou même Alex Erickson pourrait avoir une semaine 1 productive, mais sans pré-saison, cet ordre hiérarchique n’est pas très défini.

Le point sur les blessures de Kenyan Drake

Kliff Kingsbury a déclaré que Drake était «proche» de reprendre l’entraînement complet. Les Cardinals ont pris les choses tranquilles avec leur porteur de ballon vedette, qui portait une botte de marche à la fin du mois d’août pour faire face à ce que Kingsbury appelait «des entailles et des contusions». À ce stade, attendez-vous à ce que Drake soit prêt pour sa charge de travail complète à la première semaine.

Drake est verrouillé et chargé en tant que RB2 fort pour cette saison après les chiffres qu’il a affichés après son échange avec les Cardinals en 2019. Si Drake a subi un revers et a été contraint de manquer le temps, Chase Edmonds reste la menotte à avoir en Arizona.

Tyrell Williams absent pour la saison

Après qu’il ait été précédemment rapporté que Williams essayerait de jouer à travers un labrum déchiré, les Raiders l’ont placé dans la réserve blessée hier, mettant fin à sa saison avant qu’elle ne commence. Cela élimine au moins la question dans l’esprit des propriétaires de fantaisie de savoir quoi faire avec un WR talentueux dans une salle de réception bondée qui souffre également d’une blessure grave.

Hunter Renfrow ne sera pas beaucoup affecté par cette nouvelle, car il continuera à opérer à partir de la machine à sous de Las Vegas. Mais au lieu d’une recrue des Raiders jouant un rôle majeur au début, il pourrait y en avoir deux – Henry Ruggs et Bryan Edwards devraient commencer à l’extérieur avec la saison de Williams terminée. Ruggs est l’athlète le plus bizarre, mais Edwards pourrait mieux convenir à un arbre d’itinéraire de Derek Carr. Les deux sont des sélections spéculatives comme WR4 / WR5 dans les ébauches avec un avantage. Las Vegas a également Nelson Agholor et Zay Jones sur la liste, mais même s’ils retardent temporairement l’une des recrues, cela ne devrait pas être long.

Actualités sur les blessures de Breshad Perriman

Perriman a raté plus d’une semaine d’entraînement en raison d’un gonflement du genou, selon Rich Cimini d’ESPN. On ne sait pas quel genou, mais nous savons que Perriman a été confronté à un MCL déchiré en 2015 et une entorse au LCA un an plus tard. La recrue des Jets, WR Denzel Mims, a également raté tout le camp jusqu’à présent avec un ischio-jambier tiré.

La disponibilité de Perriman pour la semaine 1 semble très remise en question. Jamison Crowder devrait rester la principale cible de Sam Darnold en volume, quelle que soit la santé de Perriman. Si Mims et Perriman sont tous les deux absents, les Jets pourraient lancer Chris Hogan, Josh Malone, Donte Moncrief, Jehu Chesson ou George Campbell à l’extérieur.

Statut de blessure de Parris Campbell

Campbell, qui a subi une commotion cérébrale dans un accident de voiture mineur la semaine dernière, est retourné à l’entraînement des Colts mardi dans un maillot rouge sans contact. C’est maintenant une course pour Campbell pour effacer le protocole de commotion cérébrale de la ligue avant le 13 septembre, lorsque les Colts ouvriront contre les Jaguars.

Après avoir reçu beaucoup de battage médiatique en tant que recrue, Campbell a volé un peu plus sous le radar cette intersaison, bien qu’il n’ait pas de véritable concurrence pour les snaps hors de la machine à sous. Si Campbell est en bonne santé, il devrait commencer dans la machine à sous la semaine 1, en supposant que TY Hilton passe la plupart de son temps à l’extérieur. La vitesse de Campbell fait de lui un jeu flexible très haut.