Après que les manifestations menées par les joueurs aient provoqué des reports en NBA, WNBA et MLB, les joueurs de la Major League Soccer ont emboîté le pas et ne joueront pas de matchs prévus mercredi soir en réponse à la fusillade de Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin, selon Paul Tenorio de l’Athletic. .

Aaron Doster-USA TODAY Sports

Auparavant, la MLS avait publié une déclaration promettant son soutien à la communauté noire, affirmant que la ligue devait «faire plus pour prendre des mesures tangibles pour impacter le changement».

«Toute la famille de la Major League Soccer condamne sans équivoque le racisme et a toujours défendu l’égalité, mais nous devons faire plus pour prendre des mesures tangibles pour impacter le changement», indique le communiqué. «Nous continuerons de travailler avec nos joueurs, nos clubs et la communauté du football dans son ensemble pour exploiter notre pouvoir collectif de lutter pour l’égalité et la justice sociale.

Les joueurs de l’Inter Miami et d’Atlanta United se sont unis dans l’unité au milieu de terrain avant l’heure de début prévue pour leur match avant de se disperser, choisissant de ne pas jouer en signe de protestation.

Les Sounders de Seattle ont tenu une réunion d’équipe au cours de laquelle les joueurs ont voté à l’unanimité pour ne pas jouer mercredi soir, selon Jeff Rueter de .. Le gardien des Sounders Stefan Frei a décrit le climat actuel comme une «période troublante».