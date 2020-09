L’ancien combattant de l’UFC, Abel Trujillo, a été condamné lundi à deux ans de probation dans le cadre d’une affaire d’exploitation sexuelle d’enfants dans laquelle il admet avoir envoyé des SMS inappropriés à une mineure via les réseaux sociaux.

9News dans le Colorado a rapporté pour la première fois la peine, qui intervient six mois après que Trujillo, 36 ans, ait plaidé coupable à une accusation de délit de promotion d’obscénité. Les procureurs ont abandonné trois autres accusations de crime contre le combattant léger vétéran.

Trujillo a été arrêté en juillet dernier après que la police a exécuté un mandat de perquisition pour son téléphone et que «des dizaines de photos de jeunes femmes nues ont été localisées».

La police a été informée de Trujillo par une femme mineure qui a déclaré que le combattant l’avait contactée sur les réseaux sociaux et avait commencé à lui envoyer des photos de nu. Elle l’a bloqué, mais il l’a recontactée plus tard et ils ont commencé à échanger des messages. Elle a dit à la police qu’elle avait accepté sa demande parce qu’il était une célébrité et qu’elle aimait recevoir l’attention, mais qu’elle était mal à l’aise lorsqu’il a pris la conversation dans une direction sexuelle.

Les enquêteurs ont retrouvé Trujillo via ses comptes sur les réseaux sociaux et ont vérifié que les photos envoyées à la victime étaient lui «du style du corps, des tatouages ​​et du teint». Après que la police a pris contact, il a admis avoir eu «plusieurs conversations avec des femmes de moins de 18 ans».

Trujillo encourt jusqu’à 18 mois de prison et / ou une amende maximale de 100000 $ pour chacune de ses premières accusations de crime – tentative d’exploitation sexuelle d’un enfant, promotion de l’obscénité à un mineur et exploitation sexuelle d’un enfant (auto / publication) – après son arrestation initiale. Il a combattu pour la dernière fois dans l’octogone en 2017 à l’UFC sur FOX 26.