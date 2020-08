La superstar de la WWE Aleister Black est récemment revenue à WWE RAW. Il est apparu dans la marque rouge dans l’épisode qui a immédiatement suivi SummerSlam 2020, provoquant un tour de talon. Bien que son attaque contre Kevin Owens ait été un choc, les choses pourraient s’améliorer lorsque Aleister Black entame une nouvelle querelle sur WWE RAW.

Lors d’une récente interview avec The Newsweek, le champion de la WWE Drew McIntyre a parlé du retour d’Aleister Black sur WWE RAW et de ce que l’avenir lui réserve. Il pense que Black est l’une des superstars qui s’est intensifiée et connaît très bien son personnage. McIntyre pense également qu’Aleister Black est prêt à avoir la «poussée de sa vie» sur WWE RAW. Voici ce que le Champion de la WWE a dit:

«Il y a des gens qui se sont mobilisés et qui continuent de le faire et il y en a d’autres à venir. Je sais qu’il y a plus à venir d’Aleister Black, c’est sûr. J’attends juste ce grand moment. Il connaît son caractère aussi bien que je connais le mien. Il sait ce qu’il cherche et il est vraiment cool et je suppose qu’il le fait de la bonne façon pour se connecter de la bonne manière parce qu’il a tous les outils. « «Une fois que vous avez mis les pièces du puzzle au bon endroit, c’est quand quelqu’un y va. Je pense qu’Aleister Black va enfin assembler ce puzzle et il va être dans la course de sa vie. «

Le retour d’Aleister Black dans WWE RAW et le possible tour de talon

Cette attaque oculaire vicieuse le mois dernier a apparemment forcé @WWEAleister à basculer le commutateur. #WWERaw pic.twitter.com/7XnHNqeBne – WWE (@WWE) 25 août 2020

Pendant SummerSlam 2020, Kevin Owens a invité Aleister Black pour une interview sur son émission. Le jour suivant, Black s’est présenté et Owens a entamé la conversation sur la dernière fois que Black s’est présenté à la marque rouge.

À l’époque, il était impliqué dans la rivalité en cours entre Rey Mysterio et Seth Rollins. En conséquence, le disciple de Rollins, Murphy, a soumis Black à la même punition brutale qui avait précédemment permis au Messie du lundi soir de sortir Rey Mysterio de l’équation. Bien que réticent au début, Murphy pressa l’œil de Black contre le bord des marches raides du côté du ring qui laissèrent la Superstar de la WWE RAW hurler d’agonie.

Commençons. – Devil’s Blood (@WWEAleister) 25 août 2020

À son retour, KO a fait tout son possible pour dire à Black comment Rollins poursuivrait ses mauvaises actions à la WWE. Étonnamment, Black s’est mis à genoux et quand KO a failli contrôler son invité, il a été attaqué avec une Black Mass brutale.Les deux Superstars sont maintenant prêtes à se battre sur WWE RAW, et il sera intéressant de regarder ce que la WWE a en réserve pour Aleister Noir.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, d’être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.