Crédit: Jeff Bottari / Zuffa LLC

Aleksandar Rakic était le vainqueur clair dans le combat principal de UFC Fight Night 175, mais ni lui ni Anthony Smith ils ont montré ce soir. Au cours des trois manches de la rencontre, élevé à son poste à court terme, Smith s’est retrouvé surpassé par son rival dans toutes les phases et Rakic ​​de son côté hésitait à capitaliser. L’Autrichien a montré une frappe puissante à distance, marquant son adversaire encore et encore avec des coups de pied au corps et aux jambes qui ont laissé Smith sur le tapis, mais même ainsi. Rakic ​​a décidé de passer la majorité du match à contrôler depuis la première position sur le tapis, prenant la décision unanime avec peu de menace et moins de punition..

Après une autre performance frustrante et inactive de Robbie Lawler, Neil Magny a remporté une nette victoire par décision unanime.. Il semble qu’il reste peu de chose de cet imposant champion qui a pris les devants dans la guerre après la guerre, avec « Ruthless » marquant moins de 20 coups de poing dans tout le combat et critiqué par son propre coin pour avoir l’air de s’entraîner. Magny, d’autre part, a fait tout le nécessaire pour remporter une victoire claire, annulant tous les risques de la part de Lawler avec une utilisation constante du corps à corps et des démontages, traînant l’action vers la cage et la toile, contrôlant les positions, atterrissant des coups courts et menaçant votre mission est.

Alexa Grasso a pris un bon départ dans son saut à 125 livres, battant Ji Yeon Kim par décision unanime. Un combat mené entièrement debout, la taille et l’avantage de Yeon Kim lui ont permis de rester compétitive et de retrouver ses bons coups dans une performance où elle a été surclassée tour après tour. Grasso était plus rapide et plus actif que son rival, ajoutant de la variété à sa pression tout au long des rounds, démantelant son adversaire avec des combinaisons et des contre-attaques avec un rythme et une précision que Kim ne pouvait pas arrêter.

Ricardo Lamas est revenu après un an d’absence avec une victoire par décision unanime contre la recrue Bill Algeo. Algeo a cherché à profiter de l’occasion et s’est battu à égalité avec le vétéran, approchant la victoire au deuxième tour avec deux bons genoux qui ont assommé son rival, mais n’a pas réussi à finaliser. En revanche, les Lamas ont su se remettre et suivre le rythme d’un rival plus jeune et moins usé, s’imposant de son jeu plus rond, trouvant des connexions plus régulièrement dans les cinq premières minutes et dominant le dernier round de son combat et contrôle supérieur.