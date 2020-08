Aleksandar Rakic ​​et Anthony Smith s’affrontent ce soir (samedi 29 août 2020) dans un affrontement principal contre les poids lourds légers de l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada. Lorsque Jon Jones a quitté le titre Light Heavyweight, la division s’est complètement ouverte. En conséquence, c’est soudainement un combat très important, qui pourrait déterminer le prochain concurrent une fois qu’un nouveau champion est couronné.

Dans ce qui s’est avéré être une performance tout à fait dominante, Rakic ​​a martelé la jambe de tête et s’est ensuite simplement révélé trop fort pour Smith dans les échanges de lutte. Light Heavyweight a un nouveau prétendant!

Premier tour

Rakic ​​ouvre avec une paire de low kicks. Faites-en un trio! Smith coupe lui-même le mollet puis absorbe un coup de pied. Rakic ​​déchire le mollet deux fois de plus. Smith revient! Aucun de ces hommes ne marchera bien demain. Smith tire quelques grèves de la main gauche. Coups bas simultanés! Trois gros coups de pied de mollet déposent Smith sur la toile! Le genou de Smith peut être endommagé, mais « Lionheart » s’accroche à une seule jambe et parvient presque à prendre le dos! Rakic ​​s’éloigne et contrôle un verrouillage de la tête avant. Rakic ​​atterrit en première position dans la garde. Smith menace brièvement un triangle, mais Rakic ​​est sage. Rakic ​​termine le tour avec quelques frappes au sol décentes.

Deuxième round

Rakic ​​frappe immédiatement la jambe pour commencer le deuxième. Rakic ​​déchire un coup de pied et atterrit un genou alors que Smith tente d’avancer. Les deux coups de puissance commerciale, puis Smith se rattrape avec son adversaire … et est littéralement jeté au tapis. Smith tente à nouveau de menacer le triangle, mais cela ne se produit pas. Les frappes au sol de Rakic ​​depuis la garde ne sont pas dévastatrices, mais il travaille constamment. Rakic ​​pousse Smith dans la clôture et continue de rester lourd de l’intérieur de la garde. Smith cherche un brassard, mais Rakic ​​s’éloigne facilement. Smith est incapable d’obtenir quoi que ce soit 10 minutes après ce combat.

Troisième tour

Rakic ​​ouvre la ronde finale avec un coup de pied bas, puis des rafales avec les crochets du gauche et les coups de pied hauts alors que Smith se débat avec son pied. Smith menace brièvement une prise en arrière le long de la clôture, mais Rakic ​​s’échappe à nouveau et marque la première place. Rakic ​​continue de s’éloigner de la première position, où il semble trop fort pour le jiu-jitsu de Smith. Le combat passe à la position de la tortue, mais rien de majeur ne se passe. Smith est endommagé et ne veut pas vraiment s’ouvrir, tandis que Rakic ​​est heureux de contrôler avec de petits coups. Ce n’est pas joli, mais Rakic ​​contrôle son ennemi jusqu’à la dernière cloche.

Résultat: Aleksandar Rakic ​​bat Anthony Smith par décision unanime (30-27, 30-26, 30-27)

