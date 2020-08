Image via @ufc sur Instagram

L’événement UFC Vegas 8 de ce soir est mis en vedette par un combat clé entre les poids lourds légers mettant en vedette l’ancien challenger au titre Anthony Smith affrontant Aleksandar Rakic.

Smith (33-15 MMA) fera son entrée dans la tête d’affiche de l’UFC ce soir, cherchant à rebondir après avoir subi une défaite TKO contre Glover Teixeira lors de son dernier effort en mai dernier. Avant le revers, « Lionheart » venait de remporter une impressionnante victoire par soumission sur l’ancien challenger au titre Alexander Gustafsson.

Pendant ce temps, Aleksandar Rakic ​​(12-2 MMA) participera ce soir à l’événement principal de l’UFC Vegas 8 avec Anthony Smith qui cherche à rebondir après sa deuxième défaite en carrière. Lors de sa dernière apparition dans l’Octogone à l’UFC Busan, Rakic ​​a subi un revers controversé par décision partagée face à l’ancien challenger au titre Volkan Oezdemir. Cette défaite a cassé une séquence de douze victoires consécutives pour l’Autrichien, qui comprenait une victoire à élimination directe sensationnelle sur Jimi Manuwa.

Le premier tour de l’événement principal de l’UFC Vegas 8 commence et Aleksandar Rakic ​​décroche un coup de pied bas, puis un autre. Smith répond avec un coup de pied bas et Rakic ​​répond avec un jab. Anthony Smith avec plusieurs low kicks. Rakic ​​renvoie le feu. Il décroche un coup de pied bas puis tire pour un retrait et l’obtient. Rakic ​​travaille à partir de la position de demi-garde. Aleksandar avec un gros coup du haut. Anthony Smith cherche à marcher mais Rakic ​​l’empêche de le faire. «Lionheart» semble lancer un étranglement triangulaire mais Aleksandar Rakic ​​est sage de frapper et laisse tomber une main droite dure. Plus de coups de poing de Rakic ​​pour clôturer le premier tour.

Smith est DOWN. @Rakic_UFC avec des coups de pied rapides comme l’éclair ⚡️ # UFCVegas8 pic.twitter.com/DxwKYXW6kw – UFC (@ufc) 30 août 2020

Le deuxième tour de l’événement principal de l’UFC Vegas 8 commence et Rakic ​​se met immédiatement au travail avec des coups bas. Smith se rattrape et mange un genou pour décrocher un coup de poing sur le dessus. Plus de coups de poing de Rakic. Les deux hommes réussissent de gros coups et Smith remporte le corps à corps. Rakic ​​le jette juste sur la toile et se retrouve en pleine garde. Aleksandar Rakic ​​commence à pimenter Anthony Smith avec de courts coups du haut. Rakic ​​se redressa alors que Smith essayait de faire bouger ses hanches. Rakic ​​atterrit un coude court. Smith essayant de marcher sur le mur, mais finit par manger des coups pour ses efforts. Le deuxième tour touche à sa fin.

BOOM 💥 @ LionheartASmith avec un tir MASSIF au menton. # UFCVegas8 pic.twitter.com/nfn7MfPnHV – UFC (@ufc) 30 août 2020

Le troisième et dernier tour de l’événement principal de l’UFC Vegas 8 commence et Aleksandar Rakic ​​commence les choses avec un coup de pied bas. Plus de coups de pied de l’Autrichien. Il bat Anthony Smith. Rakic ​​force un autre retrait et commence à travailler en pleine garde. Smith cherche à remonter mais Aleksandar le frappe simplement avec des coups de poing et des genoux. «Lionheart» bouscule et se remet presque debout mais Rakic ​​le fait redescendre.

IMPLACABLE. 🇷🇸 @Rakic_UFC ne montre aucun relâchement dans RD 3 # UFCVegas8. pic.twitter.com/oOzEiVA938 – UFC (@ufc) 30 août 2020

Résultat officiel de l’UFC Vegas 8: Aleksandar Rakic ​​bat. Anthony Smith par décision unanime (30-26, 30-27 x2)

