Le candidat des poids lourds légers Aleksandar Rakic ​​a remporté la plus grande victoire de sa carrière hier soir (samedi, 29 août 2020) à l’UFC Vegas 8 en direct sur ESPN + depuis l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, alors que le combattant autrichien dominait l’ancien challenger pour le titre Anthony Smith pour une victoire par décision unanime.

Un barrage de coups de pied au début de la jambe par Rakic ​​a rapidement mis Smith en difficulté. L’ancien challenger pour le titre a fini par tomber sur la toile, mais a en quelque sorte saisi le dos de Rakic. Rakic ​​a réussi à faire marche arrière et à marquer des points importants pour clôturer les derniers instants du premier tour.

Smith a avancé tôt dans la deuxième et a décroché un gros coup sur les pieds, mais Rakic ​​a immédiatement tiré pour un retrait pour atterrir en contrôle supérieur. Puis vint plus de terrain et de livre de Rakic ​​alors que Smith tentait de se positionner pour une éventuelle tentative de soumission. Rakic ​​a gardé une bonne posture et a laissé sa pression pour diriger le combat et éliminer toute menace réelle.

Au troisième tour, Rakic ​​a augmenté la pression sur les pieds et a marqué de gros coups de pied au corps et un genou à la tête. Smith a reculé dans la cage et Rakic ​​a marqué un autre retrait. De là, Rakic ​​a une fois de plus tenu «Lionheart» et a marqué des coups de poing en première position. L’action reviendrait finalement sur les pieds, mais Smith n’a pas fait assez pour se remettre dans le combat.

Découvrez les faits saillants ci-dessous avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

