LAS VEGAS – Avant sa première tête d’affiche de l’UFC et sa première apparition dans la «Capitale mondiale de la lutte», Aleksandar Rakic ​​sait exactement ce qui est en jeu lors de l’UFC de samedi sur l’événement ESPN + 33.

Bien qu’il soit probablement encore un produit inconnu pour de nombreux fans américains, le poids lourd autrichien prévoit de changer tout cela ce week-end.

« Il y a trois ans, j’ai signé un contrat UFC, et c’était déjà l’un de mes rêves dans ma vie, et maintenant, un autre rêve est devenu réalité », a déclaré Rakic ​​à MMA Junkie. «J’ai eu un Main Event, et en particulier dans la« Fight Capital »de Las Vegas. Je veux dire, tout est maintenant différent à cause de la pandémie, mais quand même, c’est un événement principal, et tout le monde est attentif à l’événement principal, et je suis si heureux.

«Je suis un gars de la vieille école. Peu m’importe où je me bats. Je peux me battre à Las Vegas. Je peux me battre dans un parc. Je peux me battre ailleurs. Un combat est un combat, tu sais? Peu importe où. Mais bien sûr, Vegas est la «capitale du combat», et je dirais que c’est comme un cadeau d’y mener ce combat. Je suis tellement heureux que mon premier événement principal l’ait ici. »

Rakic ​​(12-2 MMA, 4-1 UFC) affronte le graveleux Anthony Smith (33-15 MMA, 8-5 UFC) dans l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 33, qui se déroule à l’UFC Apex et diffuse sur ESPN +.

À ce stade de leur carrière, Smith est certainement la marque la plus établie, et Rakic ​​s’est dit ravi du match.

«Je respecte Anthony», a déclaré Rakic. «C’est un vrai guerrier. C’est un gars très expérimenté. Il a de nombreux événements principaux. Il s’est battu pour le titre. C’est un gars vraiment dur et un défi difficile, mais mec, je suis sacrément prêt pour ça. J’ai vécu l’enfer au cours des deux derniers mois pour mon camp, et je suis prêt à me battre, et ma performance et ma forme sont très bonnes, et j’ai hâte de montrer au monde ce que Je faisais les deux derniers mois.

Bien qu’il s’agisse d’un moment potentiel d’évasion dans la carrière de Rakic, le combat est également très important dans la division des poids lourds légers de l’UFC. Alors que le pivot de longue date Jon Jones a récemment choisi de quitter la ceinture afin de poursuivre la grandeur des poids lourds, Rakic ​​sait que l’image du titre est maintenant grande ouverte. Dominick Reyes et Jan Blachowicz s’affronteront pour la ceinture désormais vacante en septembre, mais il y aura certainement un besoin de futurs prétendants après cela.

De plus, Rakic ​​n’est pas totalement convaincu qu’il n’aura toujours pas la possibilité de défier Jones à un moment donné.

« Le temps pour le titre est plus court maintenant, pour obtenir le titre », a déclaré Rakic. «Mais je comprends Jon. Il veut un nouveau défi. Il a fait partie de la division des poids lourds légers toute sa carrière. Il était champion à 24 ans. Il veut de nouveaux défis. Peut-être qu’il veut plus d’argent dans la division des poids lourds. Mais peut-être que je vais affronter Jon Jones dans la division des poids lourds à l’avenir. On ne sait jamais. Je prévois également d’aller dans la division des poids lourds lorsque je terminerai mon activité dans la division des poids lourds légers. »

Bien sûr, cette possibilité est bien plus avancée. À l’heure actuelle, Rakic ​​se concentre sur la tâche à accomplir. Il a construit une dynamique solide avec quatre victoires consécutives pour ouvrir sa course à l’UFC, y compris un KO brutal de Jimi Manuwa en seulement 42 secondes en 2019.

Cet élan a été un peu ralenti lors d’une défaite controversée contre Volkan Oezdemir en décembre dernier, mais les responsables de l’UFC ont accordé à Rakic ​​un nouvel accord de six combats peu de temps après le résultat, et il fait maintenant face à un adversaire encore plus haut dans un trio. événement principal rond. Rakic ​​pense que la promotion le traite comme s’il avait une fiche de 5-0 à l’UFC, et samedi pourrait être un grand tournant dans sa carrière.

En bref, si vous ne connaissez pas encore son nom, Rakic ​​pense qu’il est temps que vous y prêtiez attention.

«Les gens ont besoin de savoir qui est Aleksandar Rakic», a déclaré Rakic. «Ça roule. Ça arrive. Jour après jour, interview par interview, et bien sûr, samedi soir, après ma performance et après la victoire, toute la foule du MMA, toute l’Amérique, va savoir qui est Aleksandar Rakic, l’un des meilleurs prétendants au titre.

«Le plus important pour moi est de faire une excellente performance, et quand je dis que je fais une excellente performance, cela signifie que je vais faire une déclaration. C’est tout. J’ai besoin de faire une déclaration et de choquer le monde une fois de plus, comme je l’ai fait à Stockholm contre Jimi Manuwa. Je dois le faire. »