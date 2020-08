Aleksandar Rakic ​​s’attend à une guerre interminable contre Anthony Smith.

Rakic ​​(12-2 MMA, 4-1 UFC) affronte Smith (33-15 MMA, 8-5 UFC) dans un affrontement principal en trois tours samedi à l’UFC sur ESPN + 33 à Las Vegas.

L’Autrichien cherchera à rebondir après sa première défaite à l’UFC, une défaite à décision partagée contre Volkan Oezdemir en décembre dernier. Cependant, la défaite n’a pas été un énorme revers pour Rakic, qui a signé un nouveau contrat de six combats avec la promotion peu de temps après, et a attiré l’ancien challenger au titre Smith pour sa prochaine affectation.

Avant sa défaite face à Oezdemir, Rakic ​​venait de terminer consécutivement au premier tour de Devin Clark et Jimi Manuwa. Mais malgré cela, il ne s’attend pas nécessairement à une finition rapide cette fois-ci.

Il sait que dans un match avec le bien plus expérimenté « Lionheart », le combat pourrait finir par être un va-et-vient qui durera toute la durée de leur événement principal en trois rounds.

« Je suis prêt pour 15 minutes d’enfer et je ne veux pas prédire que je vais l’assommer dans le premier ou le second ou le soumettre », a déclaré Rakic ​​à MMA Junkie. «Un combat est un combat – on ne sait jamais. Je suis prêt à tout. J’ai entraîné ma frappe, ma lutte et mon grappling, mettant à un nouveau niveau et aussi mon cardio. Donc si ça va au loin, je suis content. S’il s’agit d’un KO ou d’une soumission, je suis également heureux. … Je veux jouer au mieux et tu vas voir samedi ce que j’ai fait ces deux derniers mois. «

Dans une récente interview avec MMA Junkie, Smith a donné à Rakic ​​des accessoires pour être un adversaire dangereux, mais l’a surnommé «un poney à un tour». Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des commentaires de Smith, Rakic ​​a déclaré que Smith n’avait clairement jamais regardé aucun de ses combats.

« Il dit que je suis unidimensionnel, donc cela me donne des informations selon lesquelles il n’a pas vérifié mes combats », a déclaré Rakic. «Parce que s’il a vérifié tous mes combats, il saurait que je ne suis pas un combattant unidimensionnel. Dans mon deuxième combat contre Justin Ledet, il était à l’époque invaincu 9-0 et il était classé n ° 15 chez les poids lourds. Je l’ai combattu, et je l’ai attaqué et j’ai mis un record UFC dans la plus grande différence dans les frappes sur le terrain – je veux dire tout le combat, mais tout le combat était sur le terrain.

«J’ai montré un peu de mes compétences au sol, ma lutte. Contre Jimi (Manuwa), j’ai montré ma puissance KO. C’est bien pour lui de penser que je suis unidimensionnel et il le ressentira samedi. Peu importe où se déroule le combat – debout ou au sol, lutte – je suis prêt à tout. «