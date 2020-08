Aleksandar Rakic, candidat des poids lourds légers de l’UFC, entend faire «payer» Anthony Smith pour ce qu’il dit être un camp d’entraînement brutal.

Rakic ​​affronte Smith dans l’événement principal de l’UFC de samedi sur ESPN + 33. Les parieurs ont inculqué Rakic ​​comme un grand favori des paris entrant dans le combat. Avant de laisser tomber une décision partagée étroite à Volkan Oezdemir, Rakic ​​menait une séquence de quatre victoires consécutives à l’UFC. S’il avait battu Oezdemir, il serait dans le mélange de titres en ce moment.

S’adressant à E. Spencer Kyte de UFC.com, Rakic ​​a parlé de l’affrontement avec Smith. L’Autrichien a déclaré qu’il avait l’intention de faire «payer» Smith parce qu’il a dû passer les deux derniers mois loin de sa famille à s’entraîner dur à l’American Top Team Zagreb.

«Ce combat est le plus gros combat de ma carrière et le combat le plus important pour moi. Je n’ai pas été avec ma famille pendant près de deux mois. J’ai traversé l’enfer à Zagreb et il faut que quelqu’un paie pour ça et ça va être Anthony Smith. Je dois faire une déclaration et je ferai une déclaration samedi », a déclaré Rakic.

Rakic ​​a déclaré qu’il respectait Smith en tant qu’adversaire, mais il avait l’intention de se débarrasser de ses frustrations après avoir subi un camp d’entraînement difficile pour ce combat en Croatie.

«Anthony est un gars expérimenté. Il a combattu cinq rounds contre Jon (Jones) et a combattu de nombreux anciens champions – Rashad (Evans), Shogun (Rua) – et il est un bon adversaire en ce moment pour moi », a déclaré Smith.

«Il a le cœur de lion, comme son surnom, il est mentalement très fort et il peut prendre une raclée, en plus il peut aussi l’apporter et finir les gens. Mais je suis le gars le plus explosif de la division – c’est pourquoi ils m’appellent « Rocket » – et je vais le montrer samedi soir. «

