Alexander Volkanovski a peut-être une grande cible sur son dos, mais le champion poids plume de l’UFC semble être un peu frustré par les combats entre le groupe de prétendants qui cherchent à obtenir le prochain coup à son titre.

Zabit Magomedsharipov a appelé à un tir immédiat sur Volkanovski après que son combat dans l’événement principal avec son compatriote Yair Rodriguez à l’UFC sur ESPN 16 ait échoué en raison de la blessure de Rodriguez à la cheville. Rodriguez a commencé à critiquer le Russe après s’être exclu du match.

Ailleurs, à l’extrémité pointue de la division, la tension qui frémit depuis longtemps entre Brian Ortega et «The Korean Zombie», Chan Sung Jung, semble sur le point de prendre de l’ampleur lorsque le couple se rencontrera enfin le 17 octobre. se réunissent en décembre 2019, mais cette réservation a été rayée lorsque Ortega a déchiré son ACL.

Mais dans l’état actuel des choses, les querelles et les escarmouches entre quatre des meilleurs prétendants à 145 livres empêchent l’UFC de pouvoir oindre un prétendant n ° 1 clair pour affronter Volkanovski (22-1 MMA, 9-0 UFC) ensuite, et Alexander «The Great» ne semble pas trop content de rester assis.

Cela a conduit Volkanovski, via le compte Twitter australien et néo-zélandais de l’UFC, à envoyer un message pointu aux meilleurs prétendants à 145 livres, leur disant en termes clairs de se trier et de gagner leur chance à l’or.

«Un message à la division poids plume, aux prétendants: rassemblez votre (juron), commencez à vous battre, gagnez la première place. Ça ne vous sera pas donné. Allez-y et je vous verrai bientôt. »

