La légende du MMA, Alistair Overeem, dit qu’il serait «honoré» d’accueillir Jon Jones dans la division poids lourd de l’UFC.

Jones a récemment annoncé qu’il quittait le titre des poids lourds légers de l’UFC avec un passage prévu aux poids lourds. Il a déjà été connecté à des combats contre le champion des poids lourds de l’UFC Stipe Miocic, le meilleur prétendant Francis Ngannou et l’ancien champion Brock Lesnar. Maintenant, Overeem, l’ancien champion des poids lourds de Strikeforce, a rejoint ces noms en tant que quelqu’un qui serait intéressé à combattre Jones dans sa nouvelle catégorie de poids.

S’adressant aux médias avant son match de l’événement principal contre Augusto Sakai à l’UFC sur ESPN + 34, Overeem a confirmé qu’il était intrigué par un match contre Jones.

«Oui, je voudrais (combattre Jones). Je pense que ce serait un grand combat, et je me sentirais honoré », a déclaré Overeem (via MMAjunkie.com).

Jones et Overeem se sont déjà entraînés ensemble à Jackson – Wink MMA à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, les deux hommes se connaissent donc très bien. Pour Overeem, il appelle Jones en signe de respect parce qu’il sait que Jones est un combattant incroyable et qu’il aimerait tester ses compétences contre quelqu’un du calibre de Jones.

«Je pense qu’il est un excellent ajout à la division des poids lourds. Je suis vraiment excité. C’est du sang frais. Je me suis entraîné avec lui. Il est très capable, il est dur, il est bon, donc je suis enthousiasmé par ce développement », a déclaré Overeem.

À l’heure actuelle, il n’y a pas encore de date fixée pour les débuts des poids lourds de Jones. Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé cette semaine que le plan est toujours pour Miocic de combattre à nouveau Ngannou dans un match revanche, ce qui laisse Jones sans adversaire pour le moment. Il y a une chance qu’il puisse combattre Lesnar si l’UFC est capable de signer à nouveau l’ancien champion des poids lourds, mais si Lesnar n’est pas disponible et Overeem bat Sakai, alors Overeem devient une réelle possibilité.

Overeem a déclaré qu’à l’âge de 40 ans, il effectuait une dernière course pour le titre des poids lourds de l’UFC, une ceinture qui lui avait jusqu’à présent échappé, de sorte que Jones passer aux poids lourds pourrait pousser Overeem plus loin dans la file d’attente pour le titre. Pour « The Demolition Man » cependant, il est juste concentré sur son combat avec Sakai ce week-end et laissera tomber les jetons là où ils le pourront.

«Je ne suis pas trop inquiet à ce sujet. Juste concentré sur la tâche à accomplir, et cela étant dit, je dois juste me concentrer sur la victoire de mes combats, et après cela, je pense que j’obtiendrai ce que je veux », a déclaré Overeem.

Seriez-vous intéressé à regarder Alistair Overeem vs Jon Jones chez les poids lourds?