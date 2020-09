Alistair Overeem pense qu’il est proche d’un autre tir au titre des poids lourds de l’UFC.

Cependant, la division est actuellement en pleine mutation avec la sortie de Daniel Cormier, l’entrée possible de Jon Jones, et le champion actuel Stipe Miocic attend son prochain challenger, présumé être Francis Ngannou.

Overeem se maintient dans le mélange avec une victoire sur Augusto Sakai lors de l’événement principal de l’UFC Vegas 9 ce samedi, mais une grande partie des discussions lors de la journée des médias virtuels de jeudi concernait des adversaires potentiels, dont Jones. Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait d’accueillir le double champion des poids lourds légers dans la division des poids lourds, Overeem a offert une réponse humble.

« Oui, je le ferais », a déclaré Overeem. «Je pense que c’est un grand combat. Je me sentirais honoré.

Compte tenu des réalisations passées de Jones, il est probable qu’il aura le choix de la litière s’il passe à l’officiel des poids lourds. Overeem ne s’inquiète pas de ce que Jones saute la ligne et a semblé favorable lorsqu’il a discuté de la façon dont « Bones » se comporterait face à une concurrence plus large.

« Je pense que c’est un excellent ajout à la division des poids lourds », a déclaré Overeem. «Je suis vraiment excité. Sang frais. Je me suis entraîné avec lui, il est très capable. Il est dur, il est bon. Je suis donc enthousiasmé par ce développement. »

Les challengers ne manquent pas pour Miocic, qui a terminé sa trilogie avec Cormier en défendant le titre des poids lourds de l’UFC par décision unanime à l’UFC 252 le mois dernier. Une revanche avec Ngannou semble être la meilleure option, mais derrière Ngannou se trouvent les prétendants Curtis Blaydes, Derrick Lewis et Sakai.

Et les rapports de la star de la WWE et ancien champion des poids lourds de l’UFC Brock Lesnar entrant dans une agence libre ont soulevé des spéculations selon lesquelles il pourrait revenir au combat, ce qui mettrait un autre nom de marque dans le mélange de titres. Overeem, qui a battu Lesnar par TKO au premier tour il y a neuf ans, ne s’attend pas à un retour de Lesnar.

«Je ne fais pas vraiment attention [to the rest of the division] parce que j’ai réservé mon combat », a déclaré Overeem. «En ce qui concerne Brock, je ne pense pas vraiment qu’il revienne. Mais je me suis trompé la dernière fois.

Overeem prédit qu’une ou deux victoires supplémentaires pourraient lui valoir un deuxième tir au titre de l’UFC et potentiellement une revanche avec Miocic. Les deux se sont rencontrés dans un thriller à l’UFC 203 le 16 septembre, un affrontement qui a vu Overeem blesser Miocic tôt pour être assommé par le résistant Miocic vers la fin du premier tour.

À 40 ans avec 65 combats professionnels à son actif, Overeem veut une autre opportunité de championnat mais ne va pas se cogner la tête contre ce mur pour toujours.

« Non, je ne resterai pas aussi longtemps que nécessaire », a déclaré Overeem. « Je vais probablement faire encore quelques combats et ensuite c’est ce que c’est. »