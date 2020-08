Anthony Smith pouvait sentir la différence entre lui et Aleksandar Rakic ​​à l’UFC sur ESPN + 33, ce qui l’a amené à envisager un changement dans sa carrière.

Samedi soir, Smith n’a tout simplement pas pu obtenir quoi que ce soit, car Rakic ​​avait surtout réussi à faire ce qu’il voulait avec l’ancien challenger du titre des poids lourds légers, en route vers une décision unanime par des scores de 30-26 et 30-27 deux fois lors de leur événement principal en trois tours l’UFC Apex à Las Vegas.

Smith a ensuite parlé de la force de Rakic ​​et s’est demandé quoi faire ensuite.

« Je n’ai jamais été l’un des gars qui se languissent et réclament plus de catégories de poids, mais dans ces derniers combats, c’est un peu là où mon cerveau va », a déclaré Smith à l’UFC sur ESPN + 33 après le combat. «Je suis trop gros pour 185, et tu commences à entrer dans ces gars plus gros, plus forts, plus grands et plus longs. Ils sont tellement forts. … Je pense que j’ai de grandes décisions à prendre dans ma carrière et à déterminer où nous allons à partir d’ici. C’est très frustrant de perdre contre un gars que vous pensez pouvoir battre. »

Dès le début, Smith était derrière le huitième ballon alors que le coup de pied de jambe après le coup de pied de jambe de Rakic ​​n’a pas été contrôlé jusqu’à ce que Smith tombe finalement sur la toile. Et même si Smith n’a jamais eu l’impression d’avoir de graves problèmes, il admet qu’il ne pouvait rien faire.

«Eh bien, au premier tour, je suis resté à l’écart des coups de pied au début, ce qui était évidemment stupide maintenant. Il vient de battre sur ma jambe de tête, puis nous nous sommes lancés dans des échanges de corps à corps et de lutte, dans lesquels je me sentais bien, mais il était tellement fort. Il est si grand », a déclaré Smith. «… Il était si serré au sommet que je ne pouvais pas faire de place. Je suppose que ce que je veux dire le plus, c’est qu’il est tellement grand et si fort. «

Et c’est ce que se demande Smith. Il ressentait la même chose à propos de sa défaite précédente contre Glover Teixeira en mai, alors qu’il était dominé de manière laide pendant cinq tours.

Smith avait l’habitude de concourir chez les poids moyens avant de passer aux poids lourds légers en juin 2018. Il a immédiatement fait sensation en remportant trois combats d’affilée – contre les anciens champions Rashad Evans et «Shogun» Rua, ainsi que Volkan Oezdemir – pour gagner un tir au titre de Jon Jones. Smith, cependant, n’a pas remporté l’or avec une performance terne contre Jones.

Bien que Smith, 32 ans, ait rebondi avec une victoire en juin 2019 sur Alexander Gustafsson, ces deux derniers combats contre Teixeira et Rakic ​​ont été difficiles. Smith se trouve dans un dilemme quand il considère à quel point il a eu du mal à devenir poids moyen.

« Je ne sais pas. (Cent quatre-vingt-cinq livres) est encore très difficile », a déclaré Smith. «C’est un changement total de style de vie, et cela toute l’année. Ce n’est pas comme une de ces choses où je peux entrer dans le camp et changer mon alimentation et réduire ma consommation. C’est un changement de style de vie complet. Je suppose que c’est l’une des options. Je suppose que l’autre option est de prendre un peu de temps et de grossir. Je ne sais pas. J’ai des choses à décider. »