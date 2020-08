Malgré les apparences, Anthony Smith n’a en fait pas beaucoup souffert physiquement à la suite de sa défaite contre Glover Teixeira en mai.

En fait, l’ancien prétendant au titre des poids lourds légers s’est remis assez rapidement du TKO de cinquième tour, ce qui lui a ensuite permis de faire un demi-tour relativement rapide pour accepter un combat contre Aleksander Rakic ​​à l’UFC Vegas 8 ce week-end.

«Je guéris très vite», a déclaré Smith à MMA Fighting. «Honnêtement, je n’étais même pas si endolori après le combat. Je n’arrête pas de dire aux gens que ce n’est pas aussi grave que vous le pensiez. Ce n’était vraiment pas le cas. Si vous le regardez sans son et que vous n’écoutez pas les commentateurs et que vous n’écoutez pas les coups de feu… nous étions le deuxième spectacle à se produire pendant la pandémie, donc tout était nouveau pour tout le monde. C’est ce à quoi ressemblent les combats tout le temps.

«À l’époque, vous l’entendez pour la première fois. Mais quand vous êtes là-dedans, c’est ce à quoi ils ressemblent à chaque fois. Surtout les gens à la maison, ils vont «Jésus-Christ, quelqu’un arrête ça» et je suis comme de quoi tu parles? Ce ne sont même pas des coups durs. C’est exactement ce à quoi cela ressemble. »

Bien que son corps n’ait pas subi autant de dégâts, Smith ne peut pas nier que sa performance cette nuit-là pique toujours parce qu’il ne s’est tout simplement pas présenté avec le même genre de férocité qui l’a conduit à quatre finitions sur deux anciens champions de l’UFC et une paire de meilleurs prétendants.

S’il y avait un seul avantage qui découlait de la perte, c’est le changement mental que Smith a ressenti à la suite de cette nuit-là, qui ne fera que l’aider à aller de l’avant.

En fait, Smith dit que c’est la même chose qu’il ressent après chaque perte qu’il a subie et que cela signifie généralement de mauvaises nouvelles pour celui qu’il affrontera ensuite.

« Je vous le dis, cela va aussi sembler fou, mais j’aimerais pouvoir avoir la même mentalité que celle que j’ai lors de mon prochain combat après une défaite dans chaque combat », a expliqué Smith. «C’est mon objectif en ce moment. C’est ce que nous essayons de recréer. Comment garder la mentalité que j’ai en ce moment dans mon prochain combat. Parce que je vais vous dire que je ressens exactement la même chose que moi avec le [Alexander] Lutte contre Gustafsson. Je n’en ai rien à foutre d’Aleksander Rakic.

«Ce n’est pas à propos de lui. Je m’en fiche. Je ne l’ai jamais vu se battre. Je ne sais pas, je n’ai jamais vu Aleksander Rakic ​​se battre pendant tout un combat. Jamais du début à la fin. J’ai vu des clips évidemment. Nous avons été sur les mêmes cartes ensemble. Il a assommé Jimi Manuwa la même nuit que je combattais Gustafsson alors je l’attrape. Mais pour ce qui est de m’asseoir et de regarder son combat, je ne l’ai jamais regardé. Je m’en fiche. Je suis concentré sur moi-même et il semble que c’est quand je suis concentré sur moi-même et que je ne suis pas inquiet de ce qu’il va faire ou où cela me met ou ce qui est en jeu, je m’en fous . Je ne ressens pas vraiment de pression. Je suis vraiment excité et super motivé de revenir là-dedans. «

Aussi étrange que cela puisse paraître d’entendre un combattant professionnel, Smith dit qu’il est à son meilleur, il n’est pas vraiment préoccupé par les victoires et les pertes.

Au lieu de cela, il préfère regarder chaque adversaire comme un défi et le combat comme une opportunité de faire une performance qui montre tout le travail acharné qu’il a fait au gymnase. Si le résultat final est une victoire d’autant mieux, mais tant que Smith fait de son mieux sans que rien ne le retienne, il sera heureux quoi qu’il arrive.

«Quand je m’en fiche, je suis vraiment difficile à battre», a déclaré Smith. «Quand je ne me soucie pas de gagner et de perdre, je ne sais pas ce que c’est, c’est la chose la plus étrange au monde. Quand je suis entré dans le combat contre Gustafsson, vous auriez dû voir les regards sur les visages de ces gens quand j’ai dit que je ne suis pas venu ici pour gagner. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez, mais je ne suis pas venu ici pour gagner. Ce n’est pas mon objectif. Il ne s’agit pas de victoires et de défaites lorsque j’étais en Suède. Je voulais juste jouer et sortir ce mauvais pressentiment de mon estomac. Je voulais juste jeter le f ** k vers le bas. C’était ça.

«C’est un peu la même chose que je suis maintenant. Je ne suis pas vraiment concentré sur le fait de battre Rakic. Honnêtement, il est super dangereux, donc c’est plutôt amusant pour moi. Je ne sais pas ce que c’est. Peut-être que je suis fou. Je suis vraiment excité quand les gars sont vraiment dangereux. Je ne sais pas si c’est cette sensation d’adrénaline ou le combat lui-même, je ne sais pas. Ce ne sont vraiment que les sentiments que j’ai envers lui. «

C’est pourquoi Smith n’est pas préoccupé par les questions qui lui viendront sûrement sur le fait de rebondir après sa défaite contre Teixeira ou de se remettre dans la conversation sur le titre maintenant que l’UFC est sur le point de couronner un nouveau champion des poids lourds légers à la suite de Jon Jones quitte la division.

Smith préfère se concentrer uniquement sur lui-même, sa performance et mettre en avant. Le reste n’est que du bruit blanc qu’il apprend à filtrer.

« Je suis tout juste sorti de f ** ks à donner et je ne pourrais pas être plus heureux », a déclaré Smith. «Je suis dans un si bon endroit en ce moment. Je n’ai jamais perdu deux fois de suite à l’UFC. Cela n’est jamais arrivé et je pense que c’est à cause de cet état d’esprit dans lequel je suis en ce moment. Je suis à court de f ** ks à donner. Je veux juste aller me battre et m’amuser.

«Quand mon dos est contre le mur, c’est quand je suis le plus dangereux. Quand j’échoue, je rebondis toujours plus fort. À chaque fois. Je ne m’attends pas à ce que ce soit différent. Je vais y aller et quoi qu’il arrive, il arrive. Je suis assez indifférent au résultat. Je suis concentré sur ce qui se passe entre les cloches. Je me fiche de ce qui se passe après la dernière cloche. «