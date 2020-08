Ultimate Fighting Championship (UFC) revient dans les affaires blessées ce samedi. nuit (29 août 2020) avec l’événement UFC Vegas 8 d’arts martiaux mixtes (MMA), verrouillé et chargé pour l’installation UFC APEX et mis en vedette par une confrontation de poids léger entre Anthony Smith et Aleksandar Rakic.

Avant que l’action ne commence ce week-end à «Sin City», qui comprend également un événement co-principal entre l’ancien champion des poids welters Robbie Lawler et le vétéran de longue date de 170 livres Neil Magny, les 22 combattants se sont retrouvés face à face pour la pesée officielle. dans les regards baissés.

Regardez le globe oculaire «Lionheart» «Rocket» dans la vidéo intégrée ci-dessus. Ci-dessous, «Ruthless» fait des ponts avec «The Haitian Sensation». Pour obtenir les résultats complets de la vidéo et du texte de la pesée UFC Vegas 8 – qui comprenait deux échecs de balance – cliquez ici.

Devrait s’avérer être une soirée de combats amusante.

