Les frappeurs poids lourds légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Ovince Saint Preux et Alonzo Menifield entreront en collision ce week-end (samedi 5 septembre 2020) à l’UFC Vegas 9 à l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.

Alors, euh, Deja vu quelqu’un?

«OSP» et Menifield devaient se battre dans le co-main event de l’UFC sur ESPN 15, mais un test COVID-19 positif a forcé Saint Preux à sortir du match. De toute évidence, l’UFC n’a rien appris de la récente débâcle Ion Cutelaba contre Magomed Ankalaev, car il n’a attendu que 14 jours pour tenter de reserver le combat. En supposant que le combat se déroule réellement, c’est un match intelligent. «OSP» s’est installé dans le rôle de «gardien divertissant», tandis que Menifield est un joueur prometteur dangereux (mais imparfait) qui lance des briques. C’est du plaisir garanti!

Attention, le reste de cet article est le même que la dernière fois, parce que … c’est le même combat dans les mêmes circonstances. Quoi qu’il en soit, examinons à nouveau de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Ovince Saint Preux

Record: 24-14

Victoires clés: Mauricio Rua (UFC Fight Night 56), Corey Anderson (UFC 217), Tyson Pedro (UFC Fight Night 132), Michal Oleksiejczuk (UFC Fight Night 160), Patrick Cummins (UFC sur FOX 15)

Pertes clés: Ilir Latifi (UFC sur FOX 28), Nikita Krylov (UFC 236), Jimi Manuwa (UFC 204), Volkan Oezdemir (UFC Fight Night 104), Glover Teixeira (UFC Fight Night 73)

Clés de la victoire: Saint Preux est un étrange mélange de compétences très dangereuses. Il peut frapper extrêmement fort et abattre n’importe qui avec sa main gauche, mais sa technique de boxe peut être un peu bancale et il est de plus en plus facile à frapper ces derniers temps. Sur le tapis, «OSP» est vraiment méchant avec ses soumissions, notamment l’étranglement Von Flue.

Je vais être honnête, ce combat ressemble à une recette pour une autre soumission étrange.

Saint Preux ne veut pas frapper avec Menifield, qui est trop agressif et trop puissant. Les chances que «OSP» se fasse exploser sont tout simplement trop élevées. Au lieu de cela, Saint Preux doit utiliser son expérience et ses compétences en lutte pour prolonger le combat et fatiguer son adversaire. S’il parvient à mettre ce combat au sol ou au deuxième tour, il est susceptible de décrocher un autre tapout sur une perspective solide.

Autre facteur à noter: dans les deux récentes victoires de Saint Preux sur de jeunes espoirs, «OSP» a été abandonné ou secoué avant de faire tomber son ennemi. Il ne peut vraiment pas se permettre de se faire exploser par Menifield, il serait donc vraiment sage pour lui de lancer le grappling le plus tôt possible, plutôt que d’attendre qu’il soit coupé.

Alonzo Menifield

Record: 9-1

Victoires clés: Paul Craig (UFC sur ESPN 3), Vinicius Moreira (UFC Fight Night 143)

Pertes clés: Devin Clark (UFC 250)

Clés de la victoire: Lorsque Menifield et ses énormes muscles sont venus de « Contender Series » pour épousseter immédiatement une paire d’adversaires au premier tour, la même pensée a surgi dans l’esprit collectif des fans expérimentés de MMA: ces KO sont cool, mais que se passe-t-il s’il doit se battre dans le deuxième tour?

Comme nous l’avons appris pour la dernière fois en face de Clark il y a quelques mois à peine, rien de bon! Menifield s’est rapidement frappé et le reste du combat a été assez bâclé en conséquence. Contre Saint Preux, Menifield ne peut pas se permettre une erreur similaire, car Saint Preux est un finisseur beaucoup plus dangereux.

Heureusement, Saint Preux a maintenant 37 ans, et les effets de l’âge se font sentir. Il est devenu un peu plus facile à frapper et plus susceptible d’être secoué par ces coups. Compte tenu de la puissance clairement monstrueuse de Menifield, c’est un gros avantage pour la relève.

Pour se donner les meilleures chances d’arrêter Saint Preux, Menifield doit patiemment traquer son ennemi. Frapper le corps ne serait pas une mauvaise idée, car cela découragerait les tentatives de retrait. Chaque fois que le dos de Saint Preux heurte la clôture ou s’expose avec sa propre attaque, il est temps pour Menifield de sortir une grosse combinaison.

Conclusion

Quelqu’un a terminé.

Saint Preux n’est plus une menace pour le titre, mais il joue un rôle très précieux en testant les nouveaux venus de la division. De plus, «OSP» est particulièrement utile car il est disposé et capable de se battre si souvent. Il n’y a pas une tonne de corps chez Light Heavyweight, mais Saint Preux reste un pilier de la division pour une raison.

Il est peu probable que sa position change à moins qu’il ne perde plusieurs combats ou ne se retire.

Quant à Menifield, la défaite de Clark était définitivement décevante. Cependant, il n’a encore que 10 combats professionnels dans sa carrière, il y a donc des raisons d’espérer que ce fut une perte révélatrice. S’il entre dans ce combat mieux préparé pendant 15 minutes difficiles et plus capable de se caler, cette défaite en aura valu la peine.

La victoire sur Saint Preux serait assez importante, préparant probablement Menifield pour un adversaire classé suivant. Une paire de défaites consécutives, cependant, verrait Menifield de retour dans l’Octogone avec d’autres espoirs et des produits «Contender Series».

À l’UFC Vegas 9, Ovince Saint Preux et Alonzo Menifield vont enfin se jeter. Quel homme reste debout quand la poussière retombe?