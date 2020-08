C’est «Vétéran contre Prospect» ce samedi (29 août 2020) lorsque Anthony «Lionheart» Smith et Aleksandar Rakic ​​tentent de rebondir après les récents revers aux dépens de chacun lors de l’événement principal diffusé sur ESPN + de l’UFC Vegas 8. L’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, accueillera également le retour de Robbie Lawler contre l’imposant concurrent Neil Magny et le match revanche tant attendu entre les finisseurs des Light Heavyweight Magomed Ankalaev et Ion Cutelaba.

Nous avons encore trois combats sous-cartes «Prelims» (consultez le premier lot ici) à analyser avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, alors prenez vos fourchettes et creusons …

185 livres: Impa Kasanganay contre. Maki Pitolo



Impa Kasanganay (7-0) a marqué l’un des plus grands bouleversements numériques de l’histoire des «Contender Series» l’année dernière quand il a défié la cote de +500 pour battre l’artiste Kailan Hill par décision. Des malheurs variés l’ont gardé hors de combat pendant les 12 prochains mois, après quoi il est revenu à «Contender Series» avec une victoire sur Anthony Adams.

Il effectue une rotation de 18 jours samedi soir.

Maki Pitolo (13-6) – qui a flatté Justin Sumter avec des coups de corps sur « Contender Series » – a rebondi après sa première défaite contre Callan Potter avec une mutilation au deuxième tour de Charles Byrd en juin. Deux mois plus tard, il a affronté son compatriote Darren Stewart, qui a attrapé «Coconut Bombz» dans une guillotine sournoise à mi-parcours du premier tour.

Il a marqué sept KO professionnels et trois soumissions.

L’écart entre ce que Pitolo peut faire et ce qu’il a réellement fait dans l’Octogone reste extrêmement frustrant. À son meilleur, le Hawaiian est une machine de boxe offensive redoutable qui peut punir le corps comme peu d’autres. Malheureusement, nous n’avons pas vu cette «Coconut Bombz» depuis la «Contender Series» – même sa victoire contre Byrd était un retour après avoir passé la majeure partie du premier tour de dos.

Cela dit, il est toujours un adversaire bien plus coriace que n’importe quel Kasanganay. En effet, ses deux dernières victoires sont survenues face à une opposition très limitée, ne lui laissant qu’une fraction de l’expérience de Pitolo contre des ennemis de qualité. Même avec ses récents combats, Pitolo pense être le meilleur boxeur et avoir suffisamment de côtelettes pour le maintenir debout ou se tenir debout sur le tapis.

Prédiction: Pitolo par décision unanime

115 livres: Hannah Cifers contre. Mallory Martin



Hannah Cifers (10-6) a connu un solide départ dans l’Octogone 2-1 en 2018, donnant à la perspective d’élite Maycee Barber son plus dur à ce jour et marquant les décisions sur Polyana Viana et Jodie Esquibel. La navigation récente n’a pas été aussi fluide, car «Shockwave» a subi des pertes d’arrêt contre Angela Hill, Mackenzie Dern et Mariya Agapova.

Cela marque sa quatrième apparition en 2020 et sa troisième en l’espace de trois mois.

Bien que sa décision de remporter Micol di Segni dans «Contender Series» n’ait pas valu de contrat à Mallory Martin (6-3), elle s’est fait tirer dessus dans l’Octogone en décembre 2019 lorsqu’elle a affronté l’ancien champion d’Invicta Virna Jandiroba à court préavis. «Carcara» s’est avéré trop difficile à gérer, mettant fin à la séquence de cinq victoires consécutives de Martin.

Elle aura trois pouces de hauteur et deux pouces de portée sur Cifers.

Bien que je ne vois toujours pas Martin devenir un poids de paille d’élite, il n’ya pas de honte à perdre face à l’un des meilleurs lutteurs de la division à Jandiroba. Elle est toujours une combattante solide avec les outils nécessaires pour exploiter les difficultés persistantes de Cifers sur le terrain. Et la puissante main droite de « Shockwave » est loin d’être suffisante pour changer la donne pour compenser l’écart de lutte.

Il n’y a tout simplement pas d’avenue de victoire pour Cifers, car l’avantage saisissant qu’elle peut avoir est entièrement compensé par la menace du jeu au sol de Martin. À moins d’un KO d’un coup venu de nulle part, Martin l’intimide sur le tapis et la bat pour la quatrième défaite consécutive de Cifers.

Prédiction: Martin via KO technique au deuxième tour

185 livres: Zak Cummings contre. Alessio Di Chirico



Une perte de décision étroite contre Michel Prazeres a envoyé Zak Cummings (23-7) aux poids moyens, où il a battu Trevor Smith et Trevin Giles pour prolonger sa course à 4-1. Il n’a cependant pas fait de même avec Omari Akhmedov, abandonnant une décision à l’UFC 242.

Douze de ses 18 victoires d’arrêt sont venues par soumission.

Alessio Di Chirico (12-4) a mis son départ 1-2 Octogone derrière lui avec un KO gagnant en bonus d’Oluwale Bamgbose et une décision bouleversée sur Julian Marquez lors de la finale de The Ultimate Fighter (TUF) 27. Il entre dans la cage sur une séquence de deux défaites consécutives, après avoir laissé tomber des décisions consécutives contre Kevin Holland et Makhmud Muradov.

Il abandonnera un pouce de portée à Cummings.

Bien que je pense que Cummings serait mieux servi à contrôler son poids et à revenir à 170 livres – où il peut mieux faire valoir sa taille et sa force – j’aime ses chances ici. Il semble que Di Chirico soit légèrement surclassé dans presque tous les domaines, avec des mains plus lourdes, une lutte plus éprouvée et des soumissions plus effrayantes.

Tant qu’il n’est pas entraîné dans le même genre d’accalmie qui l’a conduit à lancer seulement 69 frappes en 15 minutes contre Akhmedov, Cumming devrait décrocher les coups les plus révélateurs et contrôler les échanges aux prises pour gagner une bataille au rythme lent. Di Chirico n’a tout simplement pas assez de puissance de feu ou de lutte pour prendre le contrôle.

Prédiction: Cummings par décision unanime

Les combats de cartes principaux actuels de l’UFC Vegas 8 sont garantis de la violence, et la sous-carte n’a pas l’air trop minable non plus. Rendez-vous samedi, Maniacs!

Record actuel de pronostics UFC «Prelims» pour 2020: 78-56-2