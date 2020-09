Le vétéran sans âge Alistair Overeem tentera de faire dérailler un autre poids lourd en hausse ce samedi 5 septembre 2020 lorsqu’il affrontera le batteur brésilien Augusto Sakai à l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada. La dernière carte diffusée sur ESPN + verra également une nouvelle bagarre entre Ovince Saint Preux et Alonzo Menifield entre Ovince Saint Preux et Alonzo Menifield aux côtés d’un match de carrefour des poids coq opposant la finaliste de The Ultimate Fighter (TUF) Sijara Eubanks à Karol Rosa, en plein essor.

125 livres: Montana De La Rosa contre. Viviane Araujo



Malgré une fiche de 1-1 sur TUF, Montana De La Rosa (11-5) a fait sa marque dans la division poids paille de l’UFC, remportant quatre victoires en cinq apparitions dans l’Octogone. Son effort le plus récent l’a vu rebondir après une défaite par décision contre Andrea Lee avec une victoire en trois tours contre Mara Romero Borella en février.

Neuf de ses victoires professionnelles, dont quatre de ses cinq dernières, sont survenues par décision.

Viviane Araujo (8-2) a eu l’un des débuts féminins les plus impressionnants de MMA dans la mémoire récente quand elle a augmenté de deux catégories de poids pour éliminer Talita Bernardo, puis s’est installée à 125 livres pour sa décision sur Alexis Davis. Malheureusement pour « Vivi », son cardio n’était pas tout à fait là contre Jessica Eye, ce qui a entraîné une perte de décision alors que le volume de « Evil » prenait le dessus sur l’étirement.

Elle est la plus courte des deux par trois pouces, bien que leur portée soit identique.

Je l’ai presque certainement déjà mentionné, mais juste pour le répéter: la principale faiblesse de De La Rosa est qu’elle n’a pas les côtelettes pour tirer le meilleur parti de son excellent contrôle au sommet. C’est plus qu’un peu inquiétant ici, car Araujo l’a surclassée en puissance et en technique de frappe et a également nié les huit tentatives de retrait qui l’ont envoyée dans l’Octogone. Tant que le réservoir d’essence de «Vivi» tient bon, elle sera capable de faire des cercles autour de De La Rosa alors que cette dernière a du mal à l’attacher et à l’amener sur le tapis.

C’est un qualificatif qui ne doit cependant pas être ignoré. C’est parce qu’Araujo a visiblement ralenti lors de ses deux derniers combats et que les côtelettes de soumission de De La Rosa sont telles qu’elle pourrait très facilement obtenir l’arrivée après un seul retrait terminé. Pourtant, même un Araujo fatigué semble plus que ce que De La Rosa peut supporter. Araujo prend les deux premiers tours et repousse une poussée tardive pour sceller l’affaire.

Prédiction: Araujo par décision unanime

265 livres: Marcos Rogerio de Lima contre. Alexandre Romanov



Après avoir raté la limite des poids lourds légers deux fois de suite, Marcos Rogerio de Lima (17-6-1) est revenu en poids lourd pour la première fois depuis ses débuts à l’UFC et a rattrapé le temps perdu avec une décision sur Adam Wieczorek. Bien qu’il n’ait pas réussi à capitaliser sur un premier tour solide contre Stefan Struve et a finalement été engagé, il est revenu sur la bonne voie en février dernier avec un KO de Ben Sosoli à Auckland.

«Pezao» possède 12 victoires professionnelles par KO et trois autres par soumission.

Le moldave Alexander Romanov (11-0) a commencé sa carrière professionnelle avec neuf finitions consécutives au premier tour avant de nécessiter trois tours pour éloigner le sultan Murtazaliev en 2018. Après avoir marqué un coup de grâce l’année suivante, il a rejoint l’UFC, seulement pour que le coronavirus se gratte. débuts prévus contre Raphael Pessoa et Marcin Tybura.

«King Kong» a terminé six adversaires en moins de deux minutes chacun.

Je n’ai pas eu l’occasion d’utiliser l’expression «combat à deux vrais résultats» depuis un moment, alors pardonnez-moi de l’avoir évité ici. de Lima, en dépit d’être un poids lourd léger indiscipliné cosplayant un poids lourd, possède un pouvoir vraiment horrible que Romanov a jamais vu. D’un autre côté, « Pezao » est extrêmement impuissant et a un QI de combat épouvantable. Par exemple, rappelez-vous comment il a laissé tomber Struve, a dominé le reste du tour, puis a lancé le grappling dans le deuxième au lieu de simplement écraser la cible la plus facile de la division. Si Romanov prend le dessus, il n’aura que peu ou pas de difficulté à terminer.

Voici vos résultats: soit de Lima coupe l’ancien rikishi dans les premières minutes, soit se fait défoncer et démoli sur le tapis. Compte tenu de l’avantage de taille de Romanov, je privilégie ce dernier. «King Kong» le force à la clôture, le claque et le frappe ou l’étouffe peu de temps après.

Prédiction: Romanov via la soumission au premier tour

