La division des poids lourds légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) occupe le devant de la scène ce samedi 29 août 2020 lorsque l’ancien challenger du titre de 205 livres, Anthony Smith, affronte l’artiste autrichien Aleksandar Rakic ​​dans le main event de l’UFC Vegas 8, qui a lieu à l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada. Un affrontement contre les poids welter opposant Neil Magny au toujours destructeur Robbie Lawler et les chiffres qui seront des feux d’artifice Flyweight entre Ji Yeon Kim et Alexa Grasso sont également au programme.

Avant tout cela, cependant, nous avons une demi-douzaine de combats sous-cartes «préliminaires» à examiner. Voici le premier lot …

145 livres: Alex Caceres contre Giga Chikadze



Alex Caceres (16-12) – qui a traversé un dérapage de 2-5 de 2014 à 2017 – se retrouve maintenant avec des victoires dans quatre de ses six derniers combats. Il a remporté deux victoires consécutives depuis sa chute contre Kron Gracie, devançant de peu Steven Peterson l’an dernier et dominant Chase Hooper neuf mois plus tard.

«Bruce Leroy» mesure deux pouces de moins que Giga Chikadze (10-2) et abandonne un demi-pouce de portée.

Le combat «Contender Series» de Chikadze en 2018 s’est soldé par un désastre lorsque Austin Springer a marqué un retour dans la dernière minute du tour final. Après deux victoires gimme au Gladiator Challenge, Chikadze a obtenu son tir dans l’Octogone, où il a remporté trois victoires consécutives contre Brandon Davis, Jamall Emmers et Irwin Rivera.

Ses sept victoires d’arrêt sont intervenues en moins de trois minutes.

Le combat de Chikadze avec les Emmers a montré qu’il était toujours vulnérable à la pression et à la lutte agressive, que « Pretty Boy » n’a tout simplement pas réussi à utiliser jusqu’à ce que Chikadze ait construit une avance insurmontable. Bien que Caceres ait les compétences de soumission nécessaires pour gâcher la journée de Chikadze s’il touche le tapis, il n’a pas le style ou les prouesses de retrait pour les faire supporter. Son style mobile et combattant joue parfaitement entre les mains du Géorgien, et il aura probablement du mal à obtenir les corps à corps dont il a besoin pour amener Chikadze au tapis.

Caceres a certes l’habitude de retourner le script et de me faire paraître extrêmement stupide, donc un bouleversement n’est pas hors de question, mais j’ai plus confiance dans le kickboxing de Chikadze que dans le désir de l’univers de me contrarier à chaque tournant. Chikadze le mordille à distance pour une large décision.

Prédiction: Chikadze par décision unanime

115 livres: Emily Whitmire contre Polyana Viana



Ces deux hommes avaient été réservés pour se battre en mars avant que «Spitfire» ne perde du poids et soit ensuite retiré. Puisque le recyclage est important, je vais copier-coller …

Emily Whitmire (4-3) a éliminé Christina Marks avec un brassard de 40 secondes au premier tour de The Ultimate Fighter (TUF) 26, mais a subi ses propres pertes par arrêt contre Roxanne Modafferi dans la maison et Gillian Robertson lors de la finale. Elle a ensuite remporté ses deux prochains matchs, y compris une surprise de Jamie Moyle, avant de rencontrer Amanda Ribas à Minneapolis.

«Spitfire» fait face à un inconvénient de portée de 3,5 pouces.

Polyana Viana (10-4) – une artiste de soumission décorée – a montré son truc lors de ses débuts dans l’Octogone en dominant Maia Kahaunaele-Stevenson. Elle n’a pas goûté à la victoire depuis, perdant trois matchs de suite et tapant contre Veronica Macedo dans son dernier effort.

Toutes ses 10 victoires d’arrêt sauf une sont survenues au premier tour.

Viana a absolument les outils pour gagner ce combat. Elle avait également les outils pour battre J.J. Aldrich, Hannah Cifers et Veronica Macedo, et regardez comment cela s’est passé. Je ne sais pas s’il s’agit d’un blocage mental ou simplement d’une incapacité globale à se battre à la hauteur de son potentiel, mais Viana est une combattante profondément frustrante à suivre.

Cela dit, la lutte et la défense contre la soumission de « Spitfire » lui ont échoué dans le passé, et les références de lutte de Viana sont assez impressionnantes. Ce choix reviendra probablement pour me mordre, mais je dis que Viana se fraye un chemin dans la colonne des victoires avec une soumission précoce.

Prédiction: Viana via soumission au premier tour

170 livres: Christian Aguilera contre Sean Brady



Christian Aguilera – qui a échoué dans ses deux événements principaux de la LFA – a reçu l’appel pour affronter Anthony Ivy en juin après avoir remporté deux victoires consécutives. Il a profité de l’occasion, écrasant «Aquaman» en seulement 59 secondes pour une victoire contrariée.

Dix de ses victoires professionnelles, dont six de ses sept dernières, ont été remportées par KO.

Sean Brady (12-0) a remporté le titre des poids welter du CFFC en 2017 avec une finition guillotine de Tanner Saraceno, puis l’a défendu avec succès contre Mike Jones et Taj Abdul-Hakim. Il a trouvé un succès similaire dans l’Octogone, réclamant des décisions sur Court McGee et Ismail Naurdiev.

Il profitera d’un pouce de hauteur et d’un demi-pouce de portée sur Aguilera.

Je m’attendais à ce que les problèmes de lutte d’Aguilera lui coûtent à ses débuts, mais il a facilement contourné ce danger en pulvérisant simplement Ivy avant de pouvoir tirer. Je ne m’attends pas à ce que les choses soient aussi faciles contre Brady. Le produit formé par Renzo Gracie est exponentiellement plus confortable sur les pieds que Ivy, qui a longtemps été enclin à se couvrir simplement sous le feu, et possède plus qu’assez de côtelettes de lutte pour Aguilera hors de sa zone de confort.

«The Beast» semble nettement surclassé dans pratiquement tous les domaines en dehors de la puissance, et Brady n’a jamais montré le genre de problèmes de durabilité qui permettraient à Aguilera de changer les choses en un seul coup. Brady le surpasse sur les pieds et accumule de longues périodes de contrôle supérieur pour une victoire par décision.

Prédiction: Brady par décision unanime

Trois autres combats «Prelims» de l’UFC Vegas 8 restent à prévisualiser et à prévoir, y compris le début d’un double vainqueur de la «Contender Series» dans le match undercard présenté. À la même heure demain, Maniacs.

