Vous avez peut-être entendu dire que Ben Askren a une nouvelle (ish) hanche. Tout comme un vieux papa salé, il aime le frotter au visage de son fils Internet.

Fraîchement sortie de la salle d’opération, la star à la retraite de l’UFC et du ONE Championship a attaqué lundi la star des poids coq de l’UFC Sean O’Malley, qui se remet d’une blessure à la cheville subie lors d’une défaite contre Marlon Vera plus tôt ce mois-ci à l’UFC 252.

«Tu vois, Sean O’Malley simule une blessure à la cheville», dit Asken en marchant dans un couloir de l’hôpital sur une marchette, tenu par une infirmière. «J’avais besoin d’une putain de civière. Je suis environ quatre heures après l’opération de ma hanche, et Lisa me fait déjà marcher. Sean, endurcis-toi un peu, fils!

Askren et O’Malley ont joué une blague en ligne sur le fait qu’ils sont liés – grâce à des vadrouilles similaires – et jettent parfois un peu d’ombre.

Askren a révélé des problèmes de hanche de longue date après avoir annoncé sa retraite du sport en novembre dernier. Une perte contre Demian Maia un mois plus tôt et la nécessité d’une chirurgie de remplacement de la hanche ont été les catalyseurs de sa décision.

Depuis lors, Askren est resté engagé dans le sport sur Twitter et via un podcast populaire. Sur les ondes, il a souvent joué sur sa relation avec O’Malley et le futur venu de l’UFC Chase Hooper, invitant récemment ce dernier à son émission pour un caméo.

Dans sa propre émission sur YouTube, O’Malley a riposté aux critiques de sa perte, qui se sont manifestées en masse après avoir doublé son opinion selon laquelle il était supérieur à Vera et n’avait été battu que par sa blessure.

«A-t-il gagné? Oui, »dit O’Malley. «Suis-je invaincu? Oui. Mentalement, je suis invaincu. Je me suis senti supérieur là-dedans jusqu’à ce que mon pied cède.

«J’ai probablement l’air stupide. Ça va, parce que regarde-moi. Je ne suis pas si intelligent que ça, hein, mais je suis si intelligent, parce que vous regardez cette vidéo. Et devinez quoi, je suis payé pour faire des vidéos. Alors vous les gars commentez, détestez, vous me payez, alors merci. «

Askren ne semble pas détester. Mais il gonfle sa poitrine, comme d’habitude, pour les fans et son «fils».