Crédit d’image: Bellator MMA

Tim Johnson pense avoir retrouvé sa confiance.

Après avoir fait 4-3 à l’UFC, Johnson a signé avec Bellator et à ses débuts a combattu Cheick Kongo. Ce fut un gros combat pour lui, et malheureusement, il n’a pas suivi son chemin car il a subi une défaite par élimination directe en seulement 68 secondes.

Après cela, il a intensifié le jour de l’événement pour combattre Vitaly Minakov et a perdu à nouveau par KO. Pourtant, il s’est depuis rallié avec des victoires à élimination directe consécutives contre Tyrell Fortune et Matt Mitrione.

Contre Mitrione, Johnson a fait tomber l’ancien combattant de l’UFC au sol et a gagné un TKO au sol et à la pilule. Le problème, cependant, était à l’émission, il semblait qu’un coup de tête accidentel avait provoqué le retrait. Pour Johnson, il dit que le coup de tête n’a rien fait.

« Je savais que mettre Matt au sol allait me faire gagner », a déclaré Johnson à BJPENN.com. «Bien sûr, le KO contre Tyrell Fortune a été agréable, mais Matt est définitivement un attaquant beaucoup plus expérimenté et meilleur, donc je ne pouvais pas le supporter.

« La seule raison pour laquelle les gens en font un gros problème est que les commentateurs en parlent », a ajouté Johnson. «En revoyant le combat, mes hanches ont frappé les siennes, elles ont touché nos épaules, ce qui a provoqué un mouvement de recul, puis la tête a frappé. C’était un coup d’amour. Il était en colère que le combat ait été arrêté, pas le coup de tête, il ne le savait même pas.

Bien que Johnson ait 35 ans et ait fait ses débuts professionnels en 2010, il pense qu’il commence à peine à entrer dans son rythme maintenant.

«Je me bats depuis 10 ans, mais je ne m’entraîne que pendant six ans. Mes quatre premières années, je ne ferais que lutter contre les gens », a-t-il expliqué. «Donc, je ne me suis vraiment entraîné que pendant six ou sept ans et je pense que je découvre qui je suis en tant que combattant et que j’ai la confiance et le courage en moi.»

Après la victoire sur Mitrione, Johnson espère faire un revirement rapide. Il croit que s’il obtient le match revanche avec Kongo et obtient sa main levée, il est convaincu qu’il obtiendra une chance au titre.

«Je veux le 11 septembre. Je pense déjà que je suis dans un camp d’entraînement. En gros, quiconque est en avance sur moi. Alors, peut-être que c’est. Linton Vassell, ou le match revanche avec Cheick Kongo. Le monde parfait que j’aimerais à nouveau affronter Cheick. Peut-être que le résultat est le même, je veux juste qu’il revienne après la performance embarrassante que j’ai eue la première fois », a conclu Johnson.

Aimeriez-vous voir Tim Johnson rematch Cheick Kongo?