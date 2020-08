Pendant la WWE SummerSlam, Asuka a vaincu Sasha Banks et a été couronnée Championne des femmes de RAW quand dans les derniers instants, elle fait capituler The Boss avec son cadenas.

Pendant le combat, Sasha s’est sentie dominée et a demandé l’aide de Bayley et son amie l’a encouragée et a même essayé de tricher mais cela n’a pas fonctionné.

Comme d’habitude, les deux ont offert un grand combat, même si l’intention était sûrement de vendre qu’Asuka était fatiguée et que Sasha était dominée.

Évaluation: 8/10.

Asuka reprend le championnat féminin de la WWE RAW

Avec cela, celui du Japon remporte à nouveau le championnat, après avoir été enlevé il y a plusieurs semaines. Maintenant, il semble que la rivalité entre Bayley et Sasha Banks, se rapproche de plus en plus. On peut voir ce qui se passe demain à la WWE RAW, après la victoire de l’impératrice de demain.

