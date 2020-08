Une confrontation très attendue des poids lourds entre Derrick Lewis et Curtis Blaydes aura finalement lieu lors d’un prochain événement UFC «Fight Night», qui devrait se dérouler le 28 novembre 2020 à Las Vegas, Nevada.

Les deux grands hommes se sont affrontés sur les réseaux sociaux depuis un certain temps maintenant, s’accusant mutuellement d’éviter le match. Pour Blaydes, cependant, passer à travers « Black Beast » le mettra probablement au-dessus de la bosse et dans un combat pour le titre. Et comme Lewis est très battable selon « Razor », ses aspirations au championnat semblent très bonnes. Selon Blaydes, Lewis n’a pu se cacher que si longtemps car à la fin de la journée, la seule autre option que le grand homme avait était de combattre quelqu’un de rang inférieur à lui.

« C’est un super match, il est classé juste en dessous de moi et il est très battable », a déclaré Blaydes à The Score MMA. «Et à peu près, il est le seul gars disponible. Il n’y a personne d’autre qui vaille la peine de se battre. Je ne vais pas affronter un gars classé huitième ou dixième ou peu importe.

«Je l’ai appelé depuis près de deux ans maintenant, alors j’ai finalement su que cela allait arriver», a déclaré Blaydes. «Il ne peut se cacher que si longtemps.»

Malgré l’hésitation de Stipe Miocic, il devrait affronter Francis Ngannou plus tard cette année pour le titre des poids lourds, ce qui signifie que le vainqueur de Lewis vs Blaydes serait en première position pour affronter le champion.

Bien sûr, si l’ancien champion des poids lourds légers Jon Jones décidait de faire ses débuts dans les poids lourds le plus tôt possible, la période d’attente pour Lewis ou Blaydes pourrait être plus longue que prévu.