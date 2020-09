Bellator est intéressé à signer Brock Lesnar s’il est vraiment un agent libre.

Plus tôt lundi, plusieurs sites ont rapporté que Lesnar n’était plus sous contrat avec la WWE. Lesnar étant un agent libre, il commandera sans aucun doute beaucoup d’argent grâce à des promotions comme la WWE, l’AEW, l’UFC et maintenant Bellator.

Selon le président de Bellator, Scott Coker, la promotion est intéressée par la signature de Lesnar.

«A demandé au président de Bellator, Scott Coker, s’il s’intéressait à Brock Lesnar, et il a répondu: Oui, s’il est vraiment disponible. Fedor vs Brock est intéressant. C’est le combat qui n’a jamais eu lieu », a déclaré Coker à Ariel Helwani, d’ESPN.

Brock Lesnar n’a pas participé au MMA depuis l’UFC 200 en juillet 2016. Lors de l’événement, il a dominé Mark Hunt pour une décision claire. Malheureusement, il a échoué à un test de dépistage de drogues et le combat a été transformé en un non-concours.

Lesnar est actuellement 5-3 avec un no-contest en MMA. Il a remporté la ceinture UFC lors de son quatrième combat professionnel en battant Randy Couture par KO. Il continuerait à défendre la sangle à deux reprises avec des victoires sur Frank Mir et Shane Carwin. Lesnar a perdu le titre des poids lourds contre Cain Velasquez.

Brock Lesnar contre Fedor Emelianenko est un combat que de nombreux fans voulaient voir il y a des années. Lesnar était le champion des poids lourds de l’UFC et une énorme star alors qu’Emelianenko à l’époque dominait dans PRIDE et dans des promotions comme Affliction et Strikeforce.

Fedor Emelianenko est revenu dans la colonne des victoires la dernière fois avec une victoire de TKO sur Rampage Jackson. Avant cela, il avait subi une défaite par élimination directe au premier tour contre Ryan Bader lors de la finale du Grand Prix des poids lourds.

Emelianenko est également en tournée d’adieu, donc ajouter Lesnar à cette tournée serait énorme. Les deux hommes ayant plus de 40 ans, il serait intéressant de voir comment ils s’en sortiraient l’un contre l’autre.

Seriez-vous intéressé à voir Brock Lesnar contre Fedor Emelianenko dans Bellator?