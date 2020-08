Bellator MMA est un élément majeur du Paramount Network (anciennement connu sous le nom de Spike) depuis 2013, mais la populaire organisation MMA est sur le point de changer de partenaire de diffusion en septembre.

Alors que Bellator continue de se plonger dans un marché des sports de combat partagé avec l’Ultimate Fighting Championship (UFC) et la boxe professionnelle, la promotion de 12 ans doit explorer de nouvelles voies pour augmenter l’audience et l’attrait mondial. Signer Fedor Emelianenko, Cris Cyborg, Rory MacDonald, Gegard Mousasi, Benson Henderson et Ryan Bader au fil des ans s’est avéré des merveilles, mais Bellator doit aller encore plus loin.

C’est pourquoi l’organisation appartenant à Viacom est en train de passer de Paramount Network à CBS Sports Network en quelques semaines. Le journaliste d’ESPN Ariel Helwani a détaillé le changement de diffusion vendredi soir, révélant que la dernière émission de Bellator sur Paramount Network aura lieu le 12 septembre, qui comprendra un combat de championnat des poids coq entre les meilleurs prétendants Juan Archuleta et Patrick Mix.

La dernière émission de Bellator sur Paramount Network aura lieu le 12 septembre, selon des sources. C’est la carte titrée par Archuleta x Mix. Ils passeront ensuite à CBS Sports Network. La date de début du CBSN est à déterminer. Prélims + carte principale là-bas. Bellator a été diffusé pour la première fois sur Spike / Paramount en janvier 2013. – Ariel Helwani (@arielhelwani) 21 août 2020

L’avenir pourrait conduire à de grands événements CBS / Showtime mais ce n’est pas encore prévu. Toutes les sources auxquelles j’ai parlé ont exprimé leur enthousiasme face à ce déménagement. Feeling was Paramount n’était pas une solution idéale. Ils préfèrent être sur une chaîne sportive et y seront davantage promus. Mes 2 cents: je suis d’accord. – Ariel Helwani (@arielhelwani) 21 août 2020

D’un point de vue technique, il reste un an sur l’accord DAZN, mais leur avenir n’est pas à 100%, donc c’est à déterminer aussi. – Ariel Helwani (@arielhelwani) 21 août 2020

N’oubliez pas que Viacom a fusionné avec CBS Corporation en 2019, ouvrant la voie à ce type de déménagement. En avril, Bellator a fait ses débuts sur CBS Sports Network pour présenter «Bellator MMA Recharged». La série a rejoué certains des combats les plus mémorables de Bellator tout en donnant à la promotion une autre avenue pour se développer pendant la pandémie mondiale de COVID-19.

En fin de compte, le passage de Paramount Network à CBS Sports Network devrait permettre à Bellator de devenir encore plus grand et d’attirer plus de combattants loin des autres promotions majeures. Bellator doit encore faire face au mystère de l’avenir de DAZN, mais au moins Scott Coker et sa société auront une nouvelle maison en septembre.

Que pensez-vous, Maniacs? Est-ce que ce sera une bonne décision pour Bellator MMA? Peut-il aider à combler l’écart avec l’UFC?

