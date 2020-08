Les événements de la semaine dernière dans la ville natale de Ben Rothwell, Kenosha, Wisconsin, ont mis la ville et ses habitants sous les projecteurs des actualités nationales, et le poids lourd de l’UFC a utilisé son compte sur les réseaux sociaux pour offrir des messages de soutien et de compassion après le tournage de Jacob Blake par la police et les événements qui ont suivi.

Blake a reçu une balle dans le dos par des agents et a été laissé paralysé de la taille vers le bas. On ignore actuellement si ses blessures sont permanentes.

L’incident a déclenché des manifestations à Kenosha et dans d’autres villes du pays, Kyle Rittenhouse, 17 ans, accusé d’avoir tué deux manifestants dans la ville pendant les troubles.

Rothwell (38-12 MMA, 8-6 UFC) possède et gère un gymnase à Kenosha, Rothwell MMA, qui offre un coaching pour les adultes ainsi que pour les enfants dès l’âge de cinq ans. Le gymnase se targue d’être une famille pour ceux qui l’utilisent, et le joueur de 38 ans a étendu cette philosophie à son approche des temps turbulents qui occupent actuellement sa ville natale.

Rothwell a partagé un message photo à ses abonnés sur Instagram intitulé «Pour mes amis« toutes les vies comptent »», avec le message d’accompagnement: «J’ai trouvé cela vraiment utile, j’espère que nous pourrons nous rassembler et avoir une certaine compréhension. Écoutez, apprenez, appliquez. »

Le message de Rothwell a été accueilli par une réponse mitigée, mais le joueur de 38 ans a enchaîné avec un deuxième post Instagram, dans lequel il a articulé son point de vue encore plus clairement et a appelé les gens à être plus compatissants les uns envers les autres.

«Je ne soutiens pas les organisations, la violence ou la destruction», a-t-il écrit. «Je soutiens le mouvement pour le changement. J’essaie simplement de soutenir mes amis et de mieux comprendre ce que les gens vivent et pourquoi ils ressentent ce qu’ils font. Je recherche l’unité et je ne vois que la division.

«J’ai eu beaucoup de bonnes conversations qui m’ont amené ici, tout ce que je demande, c’est que tous ceux qui me dénigrent devraient aller parler aux autres pour comprendre ce qu’ils vivent et pourquoi ils ressentent ce qu’ils sont. Écoutez, soyez compatissant et voyez si vous vous sentez différemment après. #unité »

Rothwell doit affronter Marcin Tybura lors de l’événement du 10 octobre de l’UFC, qui devrait avoir lieu sur «UFC Fight Island» à Yas Island, à Abu Dhabi.