Un autre match a été annoncé pour l’événement de pay-per-view de dimanche soir, WWE Payback.

Comme annoncé dans l’édition de cette semaine de Talking Smack, The New Day’s Big E défiera Sheamus dans le pay-per-view de dimanche. Big E n’a pas encore eu de match à la carte dans sa carrière solo actuelle vendredi soir à SmackDown. Cependant, cela changera lorsque l’ancien champion NXT affrontera « The Celtic Warrior » à WWE Payback.

Comme confirmé sur Talking Smack, Big E ira en tête-à-tête avec Sheamus TOMORROW NIGHT à WWE Payback! Publié par WWE le samedi 29 août 2020

Cependant, ce ne sera pas la première fois que Big E et Sheamus s’affronteront en solo dans un ring de la WWE. La semaine dernière, vendredi soir à SmackDown, Big E a battu Sheamus lorsque le membre du New Day a submergé Sheamus pour la victoire. Cela s’est produit après que l’ancien champion de la WWE ait été distrait par un combat entre Matt Riddle et King Corbin au bord du ring à l’intérieur du WWE ThunderDome.

Les victoires de Big E sur Sheamus se poursuivraient hier soir vendredi soir à SmackDown. Vendredi, il s’est associé à Heavy Machinery pour vaincre Sheamus, The Miz et John Morrison dans une action par équipe à six. Cependant, Sheamus a abandonné The Miz et John Morrison au milieu du match après une mauvaise communication avec ses coéquipiers.

Cette semaine, Kayla Braxton et l’hôte invité spécial The Miz ont présenté Talking Smack pour la deuxième semaine consécutive. Talking Smack est revenu la semaine dernière sur la version gratuite de WWE Network. Kayla Braxton et Xavier Woods, coéquipier du New Day de Big E, ont été annoncés comme hôtes réguliers de l’après-spectacle de SmackDown.

Remboursement WWE 2020

WWE Payback émanera de l’Amway Center à l’intérieur du WWE ThunderDome dimanche soir et sera diffusé exclusivement en direct sur WWE Network.

Un match triple menace illimité pour le championnat universel de la WWE fera la une de WWE Payback. Le nouveau Champion Universel WWE «The Fiend» Bray Wyatt défendra son titre contre Braun Strowman et le retour de Roman Reigns.

@WWERomanReigns est-il devenu un « Paul Heyman Guy » sur #SmackDown?!?! @HeymanHustle RÉSULTATS COMPLETS 👉 https://t.co/RtBwSPLLSQ pic.twitter.com/E1g76vtVfZ – WWE (@WWE) 29 août 2020

L’univers de la WWE continue de vibrer après que la WWE a révélé que Roman Reigns s’était apparemment aligné avec Paul Heyman à la fin de l’épisode de Friday Night SmackDown de la nuit dernière. Maintenant que Roman Reigns est apparemment un « Paul Heyman Guy », « The Big Dog » remportera-t-il le championnat universel de la WWE?

