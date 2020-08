Braun Strowman était nécessaire pour vaincre Goldberg à WrestleMania, puis remporter le championnat universel pendant des mois, mais son temps en tant que champion a pris fin. Strowman a fait de son mieux avec ce que la WWE lui a donné tout en combattant Miz & Morrison et Bray Wyatt lors de leur principal championnat à SmackDown. Booker T n’a pas été impressionné.

Dans son émission de radio Hall of Fame, Booker T a parlé du règne de Braun Strowman en tant que Champion Universel. Il a dit que tout ce que Strowman faisait vraiment était d’avoir un titre.

Booker T enterre le règne de Braun Strowman

Le 6 fois champion du monde a continué à parler de la façon dont les choses se dérouleront à partir de maintenant. Le retour de Roman Reigns change radicalement les choses qui se sont produites immédiatement après que The Monster Among Men ait perdu son titre contre The Fiend.

« Je veux dire que [Strowman] il n’avait pas eu une très bonne séquence. Je n’avais vraiment rien fait, tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu’il a fait, c’est avoir le titre. Il avait le titre, mais il n’a vraiment pas eu la chance de faire quoi que ce soit à cause de la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, c’est difficile de bouger. « « Je ne sais pas. Cela va marcher pour moi parce que je pense que tout était plus une histoire que le titre entre Braun Strowman et The Fiend Bray Wyatt. Je peux me tromper, je peux me tromper Le titre en faisait juste partie et le titre n’était pas en conflit avec la perte de Braun Strowman car il s’agissait de l’histoire. C’est ce que je vois. Le titre était-il mieux placé avec Braun Strowman? Qui va-t-il se battre, qui va le vaincre? Pareil avec Bray Wyatt? Avec qui va-t-il se battre, qui va le battre? Roman Reigns « .

Nous devrons voir la suite pour Braun Strowman. Il est dans un match triple menace à Payback dimanche. Strowman est également dans ce combat avec le nouveau haut babyface et le talon de la marque bleue. Cela dit, ce ne serait pas une énorme surprise de le voir remporter le tombé ce dimanche à Payback.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, d’être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.