Le règne de Braun Strowman en tant que Champion Universel s’est produit uniquement parce que Roman Reigns s’est retiré de WrestleMania 35 à la dernière minute. En conséquence, la WWE l’a tranquillement remplacé par Braun Strowman sans aucune explication et en quelques minutes, The Monster Among Men a détruit Goldberg pour remporter son premier règne du championnat universel.

Le combat principal de Braun Strowman en tant que champion universel était contre Bray Wyatt, mais maintenant que Roman Reigns est de retour et est devenu fou, les choses vont encore changer pour Braun Strowman.

Tom Colohue a été interrogé sur le statut de Braun Strowman après Payback 2020 et il a dit à Korey Gunz sur le numéro en direct de Dropkick DiSKussions que la prochaine étape pour Braun Strowman est de perdre tout son élan:

La prochaine étape pour Braun Strowman est dans l’affiche du milieu. Il a eu un très bon premier règne de titre, qui a duré quatre mois. Je ne combat vraiment que Bray Wyatt. Oui, il avait une rivalité avec The Miz et [John Morrison]. Mais il n’a jamais fait grand-chose au-delà de cela. Pour un premier règne de titre, ce n’est pas mal. Et il y en aura plus à l’avenir. Il a montré qu’il pouvait diriger l’entreprise. À l’avenir, il sera maintenant au milieu du projet de loi avec une vue d’ensemble, aidant à mettre les gens au-dessus. Nous pourrions voir un combat avec Big E dans un proche avenir.

Fait intéressant, il a souligné comment l’absence de Roman Reigns a profité à certaines superstars. Il a également révélé le classement « Top 4 » des babyfaces sur SmackDown et a déclaré que Big E a maintenant surpassé Matt Riddle:

En l’absence de Roman, de nombreuses personnes ont eu plus d’opportunités. Vous voyez l’ascension de Becky Lynch et Seth Rollins en l’absence de Roman. Si vous regardez SmackDown maintenant, Braun Strowman a repris ce rôle mais a été expulsé. The Fiend, ce ne sera pas le visage, mais quand il s’agit de savoir qui est en haut de la liste, j’ai entendu dire que le babyface numéro un de SmackDown sera The Fiend. Et puis dans l’ordre, The Fiend, Jeff Hardy et Big E viennent de dépasser Matt Riddle, qui est désormais quatrième.

Entrons-nous dans une nouvelle ère de SmackDown avec Braun Strowman perdant tout son élan stellaire?

Il est difficile d’imaginer que Braun Strowman sera oublié. Il n’a peut-être pas un rôle aussi important à l’avenir, mais la WWE devrait l’utiliser après le changement de personnage qu’il a eu dans son combat contre ‘The Fiend’ Bray Wyatt.

Braun Strowman n’est plus un babyface bien défini et la WWE peut utiliser l’arc du personnage pour aller dans une direction différente avec The Monster Among Men. Il ne serait pas surprenant de le voir être recruté à RAW lors du prochain repêchage de la WWE, qui aura probablement lieu en octobre.

