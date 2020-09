Brian Ortega et Chan Sung Jung ne s’aiment peut-être pas beaucoup, mais leur prochain combat le 17 octobre 2020 – qui se déroulera probablement sur l’île de Yas à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis – n’est pas si personnel.

Du moins pas du côté de «T-City».

En effet, l’ancien prétendant au titre des poids plumes a déclaré à MMA Junkie que malgré la montée de l’intrigue dans le combat après son altercation avec Jay Park – l’ami et traducteur de « Korean Zombie » – ses émotions n’impliquent aucune haine envers Jung.

«(Ce n’est) pas du tout personnel. J’ai géré mon moment, j’ai fait ce que j’ai fait, et c’était tout. Je n’y pense pas trop. Je n’y pense pas au quotidien. Cela ne me dérange pas. «

À l’UFC 248, Ortega est tombé sur Park dans les gradins et lui a donné une gifle à l’ancienne après que «T-City» se soit opposé aux commentaires de la star de la K-Pop à son sujet dans une interview. Brian a été escorté hors de l’arène et s’est excusé plus tard pour ses actions.

Mais tout cela est du passé et Ortega dit qu’il ne perd pas le sommeil à cause de l’incident, bien que cela ait servi d’avertissement à quiconque parle de lui en dérision qu’il ne sera pas pris à la légère.

«Je ne considère pas cela comme du mauvais sang ou quoi que ce soit. Comme Logan Paul l’a dit, même après avoir fait mon incident, je suis passé devant lui et j’étais très calme. Mais mec: Parlez (juron), soyez touché. C’est de là que je viens », a-t-il ajouté avant de dire que tout comme Nate et Nick Diaz, il n’a pas peur de donner une bonne claque à quiconque lui parle d’une certaine manière.

«Les frères Diaz ne sont pas les seuls d’une ville où si vous agissez d’une certaine manière, vous vous faites gifler. Autant que vous grandissez et que vous essayez d’apprendre des choses et de faire mieux, parfois ça sort – et ça sort. «

Ortega admet que le combat peut être semi-personnel à la fin de «Korean Zombie», mais il le considère comme une chance de frapper quelqu’un au visage qui ne lui tient pas trop à cœur sans aller en prison … ou d’être escorté hors du arène.

« Un slugfest fondamentalement », a déclaré Ortega en révélant ce à quoi il s’attend le soir du combat. «Lui et moi avons déjà notre truc où nous voulons nous frapper au visage. Donc honnêtement, je vois juste un slugfest et quelques travaux techniques. Mais oui – nous ne nous aimons pas un peu. «

Le vainqueur du match de 145 livres devrait remporter une chance pour le titre contre l’actuel champion de la division, Alexander Volkanovksi.

« D’après ce que j’ai entendu, et j’ai posté sur mes médias sociaux et Dana White l’a dit lui-même – il a dit que le vainqueur de ce combat avait la chance de se battre pour la ceinture », a déclaré Ortega. «Je ne fais pas les règles. Je ne fais rien – cela vient directement de la bouche du cheval. Je ne l’ai jamais entendu parler de quelqu’un d’autre ayant une chance pour le titre après leur combat. Je l’ai entendu de ce combat.