Brian Ortega, candidat poids plume de l’UFC, a remis les pendules à l’heure sur son incident avec Jay Park, un ami de The Korean Zombie.

Ortega a été impliqué dans une confrontation avec Park à l’UFC 248 début mars, où il aurait giflé l’ami de The Korean Zombie alors que le combattant était dans la salle de bain. Ortega a été escorté hors de T-Mobile Arena par la sécurité et la police a été appelée pour enquêter sur l’incident. En fin de compte, Park a décidé de ne pas porter plainte malgré le fait que The Korean Zombie l’engage à le faire.

Ortega et The Korean Zombie sont liés à un combat depuis un an et étaient en fait censés faire la une de la carte UFC Busan en décembre dernier. Mais Ortega a été forcé de quitter le combat avec une blessure et The Korean Zombie a plutôt combattu Frankie Edgar, le terminant par des frappes au premier tour. L’UFC a finalement pu réserver à nouveau ce match et maintenant The Korean Zombie et Ortega se rencontreront en octobre sur Fight Island.

S’adressant à Brett Okamoto d’ESPN avant le combat, Ortega a clarifié les choses sur ce qu’il dit réellement arrivé avec Park cette nuit-là à Las Vegas. Ortega dit qu’il était frustré par Park qui parlait de lui en ligne et admet qu’il a eu recours à lui gifler pour avoir «insulté».

«Écoute, mec, je n’ai pas frappé le gars, je n’ai pas frappé le gars ou rien. J’étais comme, arrêtez avec vos petites singeries. Tu as toutes ces petites bouffonneries, je veux juste arrêter avec ce frère. Le combat est déjà en cours, vous ne devez pas faire toutes ces cascades. Ça a un peu comme n’importe quoi et j’étais comme bien », a déclaré Brian Ortega.

«Internet regorge de gens qui parlent de merde et qui n’ont jamais à en payer la moindre conséquence. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais frérot, je sais qui tu es, et tu es en train de dire un peu. Vous avez un peu trop confiance en vous. Alors je l’ai juste dit clairement.

Ortega sait que l’incident a divisé les fans, mais en fin de compte, il est satisfait de ce qui s’est passé cette nuit-là et dit que tout l’incident a été exagéré par ce qui n’était qu’une «gifle».

« Les gens ne sont pas d’accord, que c’était immature, peu importe, c’est peut-être mon vieux moi que je dois un peu vérifier, mais c’est arrivé. C’est arrivé, c’est ce que c’était. C’était juste une gifle, mec. Ces fans paient notre sang, pour nous regarder nous tuer dans la cage, et ils vont être offensés pour une gifle. Peu importe. Ma mère me gifle tous les jours quand je jure. C’est une gifle. Détendez-vous », a déclaré Ortega.

Enfin en bonne santé après deux ans d’absence de l’Octogone à la suite d’une défaite contre Max Holloway lors d’un combat pour le titre en décembre 2018, Ortega est ravi de reprendre enfin ce qu’il aime quand il rencontre The Korean Zombie sur Fight Island dans un combat, dit-il Dana. Le blanc voulait.

«Après avoir réussi ce coup à Vegas, (les marieurs de l’UFC) voulaient faire ce combat. Et puis c’était comme si bien, personne d’autre ne nous a été offert, et les personnes qui ont été proposées étaient si haut dans le classement que cela n’avait aucun sens. Et puis nous sommes comme ouais bien, Dana White et les gens veulent voir ce combat, donc nous sommes un peu enfermés l’un dans l’autre », a déclaré Ortega.

Que pensez-vous de l’incident entre Brian Ortega et Jay Park?