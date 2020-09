Alors que le combat se prépare depuis plus d’un an, Brian Ortega a hâte de mettre la main sur Chan Sung Jung.

Ortega (14-1 MMA, 6-1 UFC) et Jung parviendront enfin à verrouiller les cornes dans l’événement principal de l’UFC le 17 octobre dans un affrontement pivot en poids plume qui déterminera probablement le prochain concurrent n ° 1.

Initialement prévu pour s’affronter en décembre 2019 en Corée du Sud, Ortega a été expulsé en raison d’une blessure au genou. Jung a subi une chirurgie oculaire en février, et lorsque le COVID-19 a frappé, les restrictions de voyage ont poussé le combat, qui devrait avoir lieu sur l’île de Yas à Abu Dhabi, à une date encore plus tardive.

Les deux ont échangé des barbes pendant un certain temps, y compris une confrontation entre Ortega et l’ami et manager de Jung, le rappeur coréen Jay Park, à la T-Mobile Arena de Las Vegas alors que les deux étaient présents à l’UFC 248 en mars.

Ortega était mécontent de certaines des choses que Park a dites lors de la traduction des mots de Jung, qui comprenaient des accusations d’Ortega de l’esquiver. Ainsi, quand Ortega a vu Park, il l’a confronté et l’a giflé au visage, ce qui l’a conduit à être escorté hors de l’arène.

Alors que les choses sont devenues difficiles entre les deux poids plumes, Ortega insiste sur le fait que ce n’est pas trop personnel pour lui. Ses émotions l’ont emporté lorsqu’il affronte Park, mais c’est ainsi qu’il est habitué à gérer des situations comme celles-là.

« (Ce n’est) pas du tout personnel », a déclaré Ortega à MMA Junkie. «J’ai géré mon moment, j’ai fait ce que j’ai fait, et c’était tout. Je n’y pense pas trop. Je n’y pense pas au quotidien. Cela ne me dérange pas. Je ne considère pas cela comme du mauvais sang ou quoi que ce soit. Comme Logan Paul l’a dit, même après avoir fait mon incident, je suis passé devant lui et j’étais très calme. Mais mec: Parlez (juron), soyez touché. C’est d’où je viens. Les frères Diaz ne sont pas les seuls d’une ville où si vous agissez d’une certaine manière, vous vous faites gifler. Autant que vous grandissez et que vous essayez d’apprendre des choses et de faire mieux, parfois cela sort – et cela est sorti.

«Ce n’est pas trop personnel. C’est essentiellement semi-personnel. Habituellement, vous signez un contrat et vous vous battez contre quelqu’un et vous comprenez que c’est votre adversaire et vous avez du respect pour lui. Mais moi et lui avons perdu le respect l’un pour l’autre, et maintenant je suppose que si vous voulez appeler cela personnel, c’est personnel. Mais c’est plus quelqu’un que je n’aime pas et que je veux frapper au visage que j’arrive sans aller en prison. «

Stylistiquement, l’affrontement entre Ortega et Jung (16-5 MMA, 6-2 UFC) oppose deux des finisseurs les plus prolifiques de la division, et Ortega s’attend à des feux d’artifice dans la nuit.

« Un slugfest fondamentalement », a déclaré Ortega. «Lui et moi avons déjà notre truc où nous voulons nous frapper au visage. Donc honnêtement, je vois juste un slugfest et quelques travaux techniques. Mais oui – nous ne nous aimons pas un peu. «

De l’autre côté de la fourchette des poids plumes, il y a un match en trois rounds entre les prétendants en hausse Zabit Magomedsharipov et Yair Rodriguez, qui est ciblé pour l’UFC 254, juste une semaine après le combat d’Ortega et Jung.

Mais en ce qui concerne Ortega, son combat contre « The Korean Zombie » produira le prochain challenger au titre.

« D’après ce que j’ai entendu, et j’ai posté sur mes médias sociaux et Dana White l’a dit lui-même – il a dit que le vainqueur de ce combat avait la chance de se battre pour la ceinture », a déclaré Ortega. «Je ne fais pas les règles. Je ne fais rien – cela vient directement de la bouche du cheval. Je ne l’ai jamais entendu parler de quelqu’un d’autre ayant une chance pour le titre après leur combat. Je l’ai entendu de ce combat.