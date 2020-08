Bruce Buffer ne va nulle part, de si tôt.

Buffer est la voix de l’Octogone depuis plus de 25 ans. Récemment, il a dû fournir la même énergie sans ventilateur dans le bâtiment. Pourtant, pour Buffer, il dit que même lorsque les fans sont dans les arènes, l’introduction a toujours été juste lui et le combattant.

«Je donne toujours 150% à chaque fois que j’entre dans l’Octogone. Je l’ai dit plusieurs fois, chaque fois que je sors le samedi, ce sont les nuits où je dois prouver que je mérite le poste. » Buffer a déclaré sur Just Scrap Radio sur BJPENN.com. «Quand je suis là-bas sans public avec deux grands guerriers à Stipe et DC, même quand il y a 50 000 personnes dans une arène, quand l’introduction se produit, c’est juste moi et le combattant. Améliorez simplement le moment.

Les présentations de Bruce Buffer sont devenues quelque chose que de nombreux fans attendent avec impatience. Pour le « Il est temps » ou « Se battre pour sortir du coin rouge », les fans sortent de leur siège. Pour que Buffer réussisse, cependant, il doit garder sa voix forte. Donc, pour le joueur de 63 ans, il dit tout au long de la semaine qu’il travaille à garder sa voix forte.

«Ne faites rien pour l’endommager. Ne fumez pas, prenez-en simplement soin comme vous prenez soin de votre corps », a-t-il expliqué. « Ma gorge est mon outil de travail, donc je fais juste les bases et je n’en abuse pas. »

Bien que Buffer le fasse depuis le début, il aime toujours ce qu’il fait. Il comprend qu’aucun travail ne dure éternellement, mais il est convaincu qu’il restera la voix de l’Octogone pendant au moins 10 ans.

«Je suis très humble à propos de tout cela. Je suis une question de passion, tout ce que je fais est avec une passion qui est la raison pour laquelle j’annonce ce que je fais », a déclaré Bruce Buffer. «Quand cette passion commencera à s’estomper, ce qui n’est pas mon cas, alors oui, c’est le moment où j’annoncerai probablement qu’il est temps pour moi de prendre ma retraite. Mais, je dirais que vous êtes coincé avec moi pendant au moins 10 ans. Je suis en pleine forme et je reste en pleine forme. J’ai la chance de faire ce que je fais. »

Lorsque Buffer ne travaille pas sur les événements UFC, il continue de développer sa marque. Il passe la plupart de son temps sur son podcast ou à d’innombrables autres choses. Une chose sur laquelle il travaille depuis un an est son bourbon Punchers Chance qui sortira en septembre.

«J’y travaille depuis plus d’un an, c’est le meilleur bourbon du marché. Je dis que très fort, il y a d’autres beaux bourbons, c’est un 60 dollars qui se vendra 34 dollars. Ce sera dans huit États pour commencer et nous le ferons vraiment exploser l’année prochaine. C’est un très gros projet et je suis enthousiasmé par celui-ci », a déclaré Buffer. «Nous avons obtenu environ 50 à 100 000 barils de bourbon du Kentucky que vous pouvez obtenir. Il sort. Les bouteilles seules pèsent quatre livres, c’est la qualité du verre.

«Je suis très excité à ce sujet. Chance de puncheurs. Je sais que vous aimez le nom, mais il s’agit d’un seul coup de poing qui peut changer le combat, votre vie », a-t-il poursuivi. «Il s’agit de l’opprimé, j’ai toujours été de l’opprimé. J’ai été un outsider et je me suis imposé et j’ai subi les renversements. »

Pour Bruce Buffer, il continuera à être la voix de l’Octogone pour aller de l’avant et créer des souvenirs plus durables.

«Il est difficile d’en identifier un. Vous pensez à l’UFC 100 et à l’introduction sur Brock Lesnar. UFC 200 qui a été un moment historique pour l’UFC, Stephan Bonnar-Forrest Griffin qui a remis l’UFC sur la carte. Il y a tellement de moments », a-t-il conclu.