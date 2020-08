Le quatrième trimestre de 2020 semble être un bon pour l’UFC et Bruce Buffer a l’œil sur un combat.

La promotion verra des combats massifs comme Khabib Nurmagomedov contre Justin Gaethje, Israël Adesanya contre Paulo Costa et d’éventuelles défenses de titre contre Kamaru Usman et Petr Yan.

Cela rend la fin de l’année très excitante pour les fans de MMA et pour Bruce Buffer, il y a un combat qu’il est très intéressé à regarder. C’est l’événement principal de l’UFC 253 où le titre des poids moyens est en jeu alors qu’Israël Adesanya affronte Paulo Costa.

«Écoutez, qui ne veut pas voir Gaethje se battre, et qui ne veut pas qu’il le voie combattre Nurmagomedov? Nous faisons tous. Mais, Paulo Costa et Israel Adesanya, la montée en puissance de ce combat, ils se détestent, ce n’est pas fabriqué pour le vendre », a déclaré Bruce Buffer sur Just Scrap Radio sur BJPENN.com. «Tout ce qui a mené à ce combat est passionnant et les deux individus sont très dynamiques et ils ont le facteur IT. Tant de choses à attendre, mais le combat entre Paulo Costa et Israël Adesanya, oui, ce ne sera pas grave.

Bien que l’UFC ait toujours réservé les meilleurs et les plus grands combats possibles, Buffer pense qu’un combat s’est échappé. Il dit que s’il était le marieur de l’UFC, le combat qu’il aurait réservé est Georges St-Pierre contre Anderson Silva.

«Ils n’ont pas à se battre. Mais, un combat que j’ai toujours voulu voir est Anderson contre GSP », a-t-il expliqué. «Georges, nous aimerions tous le voir se battre et je ne doute pas qu’il se battrait à nouveau. C’est une autre grande chose à espérer. »

Quoi qu’il en soit, la fin de 2020 semble empilée pour l’UFC et Bruce Buffer a hâte de présenter les combattants et de pouvoir regarder le combat pour le titre des poids moyens.

Êtes-vous d’accord avec Bruce Buffer pour dire qu’Israël Adesanya contre Paulo Costa est le combat le plus attendu cette année?