Dominick Reyes est ravi d’avoir une autre chance dans l’or des poids lourds légers de l’UFC, mais admet que les circonstances du combat ne sont pas exactement idéales.

Dans le co-événement principal de l’UFC 253, «The Dominator» affrontera Jan Blachowicz pour les promotions qui ont récemment quitté le titre des poids lourds légers.

Le match Reyes contre Blachowicz a été annoncé peu de temps après la nouvelle que Jon Jones renonçait à son titre de 205 livres afin de passer aux poids lourds.

Dominick Reyes (15-1 MMA), bien sûr, vient de sortir d’une perte de décision unanime quelque peu controversée contre Jones lors de l’événement UFC 247 de février à Houston, au Texas.

Le revers a marqué le premier de la carrière de Reyes et il était impatient d’avoir l’opportunité de revenir en arrière avec «Bones».

Cependant, avec Jones annonçant son passage aux poids lourds, une revanche avec le pivot de longue date des poids lourds légers dans «Bones» devra attendre.

Alors que Dominick Reyes est déçu de ne pas avoir une deuxième occasion de détrôner Jon Jones, il sait que Jan Blachowicz représente un défi formidable.

C’est la raison pour laquelle ‘The Dominator’ souhaite qu’il ait plus de temps pour se préparer à un match à enjeux aussi élevés.

« C’est un combat de championnat, et tu vas me donner un préavis de six semaines sur un co-principal? » Reyes a déclaré à ESPN (h / t MMAMania). «Allez, mon frère.

«Il faut du temps pour se préparer, mec», a expliqué Dominick Reyes. «Je veux aller là-bas et faire un putain de spectacle pour les fans. Je veux faire de la merde. Je veux l’endormir, l’étouffer, peu importe. Je veux obtenir une finition étonnante, et cela demande une étude cinématographique, cela prend du temps, cela prend un peu plus de six semaines.

