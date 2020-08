Anthony Smith, poids lourd léger de l’UFC, a donné son avis sur Jon Jones quittant le championnat des poids lourds légers.

Smith, 32 ans, espère revenir à la victoire ce samedi lorsqu’il affrontera l’étoile montante Aleksandar Rakic ​​dans un énorme combat à 205 livres. «Lionheart» a été battu par le vetern Glover Teixeira au cinquième tour de leur main event en mai, et depuis lors, il a hâte de revenir dans l’Octogone.

L’ancien poids moyen a également une certaine expérience en ce qui concerne Jon Jones, le défiant sans succès pour le championnat des poids lourds légers en mars 2019. Maintenant, Smith a donné ses réflexions sur «Bones» qui a cédé le titre lors de la journée des médias virtuels de cette semaine.

. @ lionheartasmith sur Jon Jones quittant le titre des poids lourds légers: « C’est une chose noble à faire. » Regardez la vidéo complète: https://t.co/rsGLWayeMq pic.twitter.com/P8UzTfEEj5 – MMAFighting.com (@MMAFighting) 27 août 2020

« Jon Jones est l’un de ces gars où s’il obtient quelque chose, vous devrez le retirer de ses mains froides et mortes pour le récupérer, c’est la mentalité qui le rend si grand », a déclaré Smith. «C’était un bon aperçu de l’endroit où Jon Jones en était personnellement là où il était prêt à prendre le type de décision qui ne lui profite pas nécessairement beaucoup et qui profite à beaucoup d’autres personnes.

« Je ne suis pas typiquement le gars qui a plein de bonnes choses à dire sur Jon Jones, mais c’est une chose noble à faire [give up the title]», A ajouté Smith. «Il aurait pu conserver ce titre pendant longtemps et devenir des poids lourds, faire son truc, parler de redescendre ou de ne pas redescendre et entraîner tout le monde pendant longtemps, mais il ne l’a pas fait. Cela a été une surprise pour moi et cela en dit long sur la situation actuelle de Jon Jones dans sa vie.

Bien sûr, Anthony Smith doit encore se concentrer sur sa propre carrière, et cela inclut la possibilité de se préparer à un match de rancune tant attendu contre Luke Rockhold.

« Ouais. Autant je parle mal de Luke Rockhold dans les médias, à mes amis, à presque tous ceux qui écoutent, je n’ai jamais dit qu’il n’était pas doué pour se battre », a déclaré Smith sur Sirius XM. «Luke Rockhold est un dur à cuire. Il est très bon, c’est un attaquant dangereux. Son meilleur jeu et son jiu-jitsu sont légendaires, les gens en parlent au gymnase. Je n’ai jamais roulé avec lui, je connais plein de gens qui l’ont fait. Presque tous disent qu’il est un monstre au sommet. Je ne veux pas que cela devienne déformé parce que je ne l’aime pas et que je dis des ordures à son sujet, que je ne pense pas qu’il soit bon.

«Je pense que s’il pouvait – je ne sais pas comment dire cela sans ressembler à un connard – s’il pouvait prendre une photo et ne pas s’endormir à chaque fois, Luke Rockhold est toujours l’un des gars les plus dangereux au monde,» Smith a ajouté. «J’adorerais avoir l’opportunité de rivaliser avec un ancien champion contre quelqu’un qui est aussi bon que Luke Rockhold», a poursuivi Smith. «Et j’adorerais battre quelqu’un que je n’aime pas beaucoup. Donc, je sauterai toujours sur une opportunité de combattre Luke Rockhold chaque fois que je pourrai avoir.

Avec Jon Jones hors de la photo, pensez-vous qu’Anthony Smith pourrait être un futur champion des poids lourds légers de l’UFC?