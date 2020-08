LAS VEGAS – Mike Rodriguez a battu Marcin Prachnio avec un KO au premier tour samedi à l’UFC sur le co-main event ESPN 15 à Las Vegas.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Rodriguez, qui est revenu dans la colonne des victoires après une défaite à élimination directe en décembre 2019.

Marcin Prachnio contre Mike Rodriguez

Résultat: Mike Rodriguez bat. Marcin Prachnio via KO (coups de poing) – Round 1, 2:17

Enregistrements mis à jour: Rodriguez (11-4 MMA, 2-2 UFC), Prachnio (13-5 MMA, 0-3 UFC)

Statistique clé: Les 11 victoires en carrière de Rodriguez sont par arrêt, dont neuf KO après samedi.

Rodriguez sur le moment clé du combat

«J’allais en fait mettre en place mon 2 sur l’un de ses coups de pied, mais nous avons fini par prendre un corps à corps et j’ai juste essayé de l’adoucir avec quelques genoux. Et quand j’ai atterri ce premier coude – parce qu’il défendait mes jambes et avait la tête essentiellement exposée – alors j’ai atterri le premier coude et il essayait toujours de le défendre comme ça, j’ai juste commencé à le spammer avec les coudes et je l’ai sorti. «

Coming up LARGE! @MRodMMA with the biggest win of his UFC career.#UFCVegas7 finishes up on @ESPN & #ESPNPlus pic.twitter.com/Xmg8TohAXH — UFC (@ufc) August 23, 2020

Rodriguez sur les changements

«J’ai dû réévaluer beaucoup de petites choses sur la façon dont j’abordais le jeu, comment je me comportais dans les combats et les choses de cette nature – pas tant dans les combats, mais dans ma préparation. J’ai juste changé de petites choses, arrêté de faire certaines de ces choses et c’est ainsi que j’ai pu remporter cette victoire aujourd’hui. «

Rodriguez sur ce qu’il veut ensuite

«Je ne vais pas dire qu’être dans la fourchette des perdants n’est pas motivant, parce que c’est – beaucoup. Mais maintenant que je suis dans la colonne des gagnants, vous avez ce goût. Vous vous dites: «Je veux plus. Je veux gagner encore. »Je dois donc rentrer chez moi, retourner à la planche à dessin et nous devons continuer à travailler. Je vais probablement avoir cette semaine de congé, mais mes entraîneurs vont bientôt me remettre au travail. «

Pour en savoir plus sur Rodriguez, regardez la vidéo de l’interview complète d’après-combat ci-dessus.

