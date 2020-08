Instagram: thenotoriousmma

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les gis et les hématomes bombés, et ils ne sont en fait pas si différents que le reste d’entre nous.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind».

Voir ce post sur Instagram Un autre jour plus proche de #TheCrossing! Beau travail aujourd’hui avec Son Altesse la Princesse Charlène de Monaco! Entraînement entre les éléments de la nuit et du jour pour préparer notre voyage de 180 km de la Corse à Monaco en vélo de mer. Nous estimons plus de 30 heures pour l’achèvement. Ce 12 septembre! Nous sommes prêts! @fondationprincessecharlene travaille avec diligence pour promouvoir la sécurité de l’eau et l’hygiène des océans. @hshprincesscharlene @mcgregorfast @reebok Un message partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) le 26 août 2020 à 14h48 PDT

Voir ce post sur Instagram Dans la cavalcade royale dirigée vers le lancement du Tour De France 2020! Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) le 29 août 2020 à 2h54 PDT

Voir ce post sur Instagram Un message partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) le 27 août 2020 à 14h46 PDT

Voir ce post sur Instagram Soirée de rendez-vous avec mon fiancé ❤️ Un message partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) le 23 août 2020 à 04h34 PDT

Voir ce post sur Instagram C’est aujourd’hui le jour! Match de boxe de charité Me vs Hoga pour la Fondation Francis Ngannou en direct sur ma chaîne Youtube maintenant youtube.com/francisngannouufc Un post partagé par Francis Ngannou (@francisngannou) le 29 août 2020 à 11h31 PDT

Voir ce post sur Instagram Une journée dans la vie de … #famille Un post partagé par Alexander Volkanovski (@alexvolkanovski) le 24 août 2020 à 02h46 PDT

Voir ce post sur Instagram Hier soir, j’ai essayé de battre mon record de démontage avec ce géant géorgien გუშინ ჩემი თექდაუნების რეკორდის გაუნჯობესება ვცადე ამ გიგანტ ქართველთან … Un post partagé par MERAB DVALISHVILI-THE MACHINE (@ merab.dvalishvili) le 29 août 2020 à 16h31 PDT

Voir ce post sur Instagram Cela a pris beaucoup de temps, mais l’une de mes plus grandes prises de l’année dernière, c’est que j’aime enfin qui me regarde dans le miroir. De lutter avec mon poids pendant une longue période, pour enfin pouvoir se détendre et profiter de la vie. Mais ce n’est pas seulement le physique. Cette dernière année a été une année de développement personnel. Mentalement, émotionnellement, techniquement. J’ai l’impression d’avoir commencé une autre phase de ma vie et je suis heureux de la personne que je suis devenue et de la personne que je suis en train d’évoluer ❤️ #LilThiccc #EatBurgersLiftHeavyGetThiccc Un post partagé par Jessy Jess (@missjessyjess) le 24 août 2020 à 10h23 PDT

Voir ce post sur Instagram Faire ce travail à @teamturningpoint #stayhungry Un post partagé par Michelle Waterson (@karatehottiemma) le 25 août 2020 à 14h25 PDT

Voir ce post sur Instagram i parabéns .. parabééns tchutcha tcha tchugutcha haha ​​(imaginem uma batida) Em cada novo aniversário só peço a Deus que eu continue sendo guiada por Ele❤️ Que venha mais um ano de vida com muita energia boa Un post partagé par AMANDA RIBAS (@amandaufcribas) le 26 août 2020 à 11h17 PDT

Voir ce post sur Instagram Mec, l’intersection de Warm Springs et Rainbow est tellement dégoûtante que je voulais pleurer. J’ai fait trois sacs facilement. J’ai appris 1) les masques faciaux sont biodégradables 2) les couvercles en plastique, les contenants et les sacs d’épicerie s’effritent lorsqu’ils sont laissés de côté dans la chaleur estivale de Vegas, 3) en essayant de ramasser des sacs en plastique pris dans des buissons épineux SUCKS.キ ッ ズ ク ラ ス の 後 で 、 泣 く ほ ど 汚 い 所 で ゴ ミ を 取 っ て き た。 #TeamFernGully #SaveThePlanet #HappyWarrior Un post partagé par Roxanne Modafferi (@roxyfighter) le 28 août 2020 à 18h38 PDT

Voir ce post sur Instagram ☀️ Randonnée hollywoodienne avec Merlin Francis Kish #hollywood #californie #hiking #activerestday #dogmomlife #saturdayvibes Un post partagé par Justine Kish (@justinekish) le 29 août 2020 à 11h47 PDT

Voir ce post sur Instagram Jésus, de la glace et de bons potes … nous avons fait la fête hier soir avec un sourire d’oreille à oreille ❤️ C’était une super nuit @cclasvegaschurch .. glissement pour la vidéo de Mav Je pense vraiment qu’il essayait de faire le pasteur @derekneider ❤️ #glorytogod #Mavstar #littleprincecharming Un post partagé par Joanne CalderWOOD (@badmofo_jojo) le 29 août 2020 à 8h44 PDT

Voir ce post sur Instagram Cet arc-en-ciel! Un post partagé par Rose Namajunas (@rosenamajunas) le 29 août 2020 à 17h25 PDT

Voir ce post sur Instagram Mon pilote privé personnel ‍✈️ Ma sœur @antoninapantera travaille dur pour recevoir sa qualification de vol aux instruments, la plus difficile à obtenir ✈️ Je viens juste de venir sur son lieu de travail pour montrer mon amour ❤️ et soutenir @ flying.belka @ flying.pantera #SmallAviation Un post partagé par Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) le 23 août 2020 à 20h19 PDT

Voir ce post sur Instagram Premier jour d’école!! C’est le #NewNormal, mais l’adaptation n’est pas «nouvelle» pour nous. c’est devenu tout à fait « normal! » Triste, le premier jour de maternelle de ma fille est virtuel, mais béni d’être en vie. Un post partagé par Tyron Woodley (@twooodley) le 24 août 2020 à 6h37 PDT

Voir ce post sur Instagram Une autre / dernière parcelle de nourriture mise en place cette saison. 3 parcelles alimentaires mises en place, avec rien d’autre que des outils à main et 2 sont déjà en fleurs qui ont été plantées au cours des 2 dernières semaines (mise à jour des photos à venir). Regardez toute cette sueur … on dirait que je me suis énervé. . . . . Qui est sorti ce week-end et a travaillé sur une parcelle de nourriture? Qui chasse tous les parcelles de nourriture cette saison? . . . #hunting #foodplot #getoutdoors #hardwork #hardwork Un post partagé par Corey ‘Overtime’ Anderson (@coreya_mma) le 22 août 2020 à 18h01 PDT

Voir ce post sur Instagram L’UFC hier soir était super. Beaucoup de finitions mais l’événement principal était !! . . . #ufc #mma #boxing #bjj #muaythai #jiujitsu #kickboxing #fitness #fight #wrestling #martialarts #bellator #conormcgregor #fighter #karate #training #gym #mixedmartialarts #mmafighter #khabibnurmagujomedov #graightoppling #jugezrazilian #graightfighter #champion #motivation #wwe #khabib #bhfyp Un post partagé par Sam Alvey (@smilensam) le 23 août 2020 à 15h17 PDT

Voir ce post sur Instagram Bon dimanche Un post partagé par Aaron Pico (@aaronpicousa) le 23 août 2020 à 17h11 PDT

Voir ce post sur Instagram Ey yoooooooooo j’en ai assez … quelqu’un s’il vous plaît inscrivez-moi je ressemble à un Snack dans cette industrie du mannequinat broooooo ……. merci à @jackstrong_ et @ woodhouseclothing1975 pour les photos et les vêtements Un post partagé par Darren « The Dentist » Stewart (@darren_mma) le 24 août 2020 à 12h25 PDT

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Taila Santos (@ tailasantos.ufc) le 22 août 2020 à 15h22 PDT

Voir ce post sur Instagram Bon dimanche à tous ☀️ Récupération active sur la plage meilleure façon de commencer la journée❤️ Quels sont vos projets pour la journée? Активный отдых на море – лучшее начало дня☀️ Как проходит вообще воскресенье? @tmarretamma @dragondofg @soulelectronics Un post partagé par Yana «Foxy» Kunitskaya (@yanamma) le 23 août 2020 à 9h40 PDT

Voir ce post sur Instagram La vie est tout au sujet de ces moments ici #memories # familyvacation2020 #teampettis Un post partagé par Anthony Pettis (@showtimepettis) le 23 août 2020 à 15h56 PDT

Voir ce post sur Instagram Vous cherchez un adversaire à 2000 mètres, toujours personne ⛰ #theitaliandream #bike #mountains #trentinoaltoadige #fighter Un post partagé par Marvin Vettori (@marvinvettori) le 23 août 2020 à 10h15 PDT

Voir ce post sur Instagram Mon amour. Un post partagé par Shogun Rua (@shogunoficial) le 23 août 2020 à 6h19 PDT

Voir ce post sur Instagram „Gdy emocje już opadną …” Och, tak naprawdę emocje po ostatniej urodzinowej imprezie nigdy nie opadną Dwa dywany do wymiany: hmmm, ten żywy (trawa z rolki, która wygląda jaku po wizywada) pełnego galaretki, kremów i cieczy) Mimo wszystko nie zapomnę tej odjazdowej imprezki. Dobrego humouru, pysznego jedzenia, tańców, śpiewów i masy dobroci. Dziękuję rodzinie, wszystkim moim przyjaciołom i znajomym za tak liczne przybycie i istnie szampańską zabawę❣️ Do następnego i jeszcze raz sto lat, siostra @ostrowska_kasiaąservice PS Chłopaki zgardyna_żservice PS Chłopaki zgardyna_service #twinspower #jedrzejczykfamily #bdparty #birthday #birthdayparty #birthdaygirl #birthdaygirls # ogródzimowy # 33 # 33latki Un post partagé par Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk) le 24 août 2020 à 6h39 PDT

Voir ce post sur Instagram Tout le monde a le meilleur bois et ils ont absolument raison. Voici la mienne. C’est Rebel Boy. C’est un laboratoire jaune et l’un de mes meilleurs amis. Il est vraiment excité pour la nourriture, les promenades et les câlins. Il est toujours à mes côtés, mon meilleur ami. Bonne journée nationale du doggo! (Pi dort mais je la retrouverai plus tard.) Un post partagé par Julia Avila (@ragingpandamma) le 26 août 2020 à 11h37 PDT

Voir ce post sur Instagram À quoi sert une plate-forme si vous n’élevez pas les autres avec vous? ✨ – Au-delà de la gratitude envers ceux qui ont et partageront leurs histoires avec moi sur @sexandviolencewithrebelgirl ♥ ️ – 2020 nous a tous obligés à adapter, transformer et réorganiser nos plans. Continuez à changer, à affiner et à ne jamais pendre la tête. – #FailureIsNotAnOption #RebelGirl – @j_sugy Un post partagé par Ashlee Evans-Smith (@ashleemma) le 23 août 2020 à 17h16 PDT

Voir ce post sur Instagram La créativité vient une fois que vous êtes devenu excellent dans les bases … alors revenons un peu à l’essentiel 🙂 # KillerCub2020 Un post partagé par Cub Swanson (@cubswanson) le 23 août 2020 à 16h02 PDT

Voir ce post sur Instagram Lorsque vous réalisez que vous n’avez pas oublié d’apporter vos sacs d’épicerie réutilisables … pour une fois. Ma serait fière #reuse #adulting #gymshark #allgrownup #comedy #instagram #instagood #extra #instadaily #itsthesmallthings #winning #smallvict Un post partagé par Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc) le 25 août 2020 à 13h44 PDT

Voir ce post sur Instagram Couchers de soleil et sourires @moadernsantos Un post partagé par Mackenzie Dern (@mackenziedern) le 26 août 2020 à 8h44 PDT

Voir ce post sur Instagram Comment puis-je perdre avec toi à mes côtés. • #Vegas Un post partagé par Aljamain Sterling (@funkmastermma) le 26 août 2020 à 7h50 PDT

Voir ce post sur Instagram Passer à la semaine de combat avec une bonne énergie ✌️ @bumpboxx #fightweek # vegas8 #lasvegas #ufc #bumpboxx Un post partagé par Emily Whitmire (@ emwhitmire115) le 25 août 2020 à 11h15 PDT

Voir ce post sur Instagram Chef TT ‍ Probablement l’un de mes cadeaux préférés à ce jour, je voulais un tablier depuis toujours. Un post partagé par Tecia Torres (@teciatorres) le 24 août 2020 à 16h14 PDT

Voir ce post sur Instagram Tbt @tmarretamma Waterfall ❄️ manquer cet endroit @reinaldofreitasbr Un post partagé par Yana «Foxy» Kunitskaya (@yanamma) le 25 août 2020 à 20h15 PDT

Voir ce post sur Instagram Vues avec vous ❤️ Un post partagé par Sergio Pettis (@sergiopettis) le 25 août 2020 à 20h24 PDT

Voir ce post sur Instagram Le plus beau design que j’ai jamais eu sur mon cappuccino! Je ne sais pas si je devrais le boire ou simplement le garder comme ça Un post partagé par Georges St-Pierre (@georgesstpierre) le 25 août 2020 à 15h36 PDT

Voir ce post sur Instagram mesdames, il est célibataire mais ne peut pas défendre le piège de kimura @izzystylewrestling @coachdukeroufus #takethepic @sjaxdhillon Un post partagé par Anthony Pettis (@showtimepettis) le 25 août 2020 à 22h07 PDT

Voir ce post sur Instagram ❤️ Journée nationale du chien Un post partagé par Jinh Hei Yu-Frey 유 진희 (@jinhyufrey) le 26 août 2020 à 11h46 PDT

Voir ce post sur Instagram Hé les gars, si vous voulez en savoir plus sur mon quotidien et quand je ne suis pas dans ma formation, suivez @cyborgszoo! #happyinternationaldogday ——— Hey pessoal se quiserem sabre o meu dia-a-dia quando não estou em meus treinos segue @cyborgszoo Un post partagé par ®️ Cristiane Cyborg Justino (@criscyborg) le 26 août 2020 à 9h06 PDT

Voir ce post sur Instagram Et juste comme ça … Il y avait The Anderson 4.. . . . Bébé n ° 2 prévu en mars juste à temps pour l’anniversaire des CJ! Je ne me serais jamais imaginé vivre le rêve américain en tant qu’enfant avec la belle femme, les enfants et le chien. Mais super béni que je fasse. . . . . #letsgo #andersonfamily # familyof4 #practicemakesperfect Un post partagé par Corey ‘Overtime’ Anderson (@coreya_mma) le 26 août 2020 à 10h56 PDT

Voir ce post sur Instagram La balade d’hier! Un post partagé par Alexander Volkanovski (@alexvolkanovski) le 26 août 2020 à 1h30 PDT

Voir ce post sur Instagram «Soyez la lumière qui aide les autres à voir» Un post partagé par Felice Herrig (@feliceherrig) le 25 août 2020 à 9h58 PDT

Voir ce post sur Instagram J’ai laissé tomber mon téléphone mais nous avons attrapé un requin @sergiopettis #itsurvived #keylargofishing Un post partagé par Anthony Pettis (@showtimepettis) le 23 août 2020 à 15h52 PDT

Voir ce post sur Instagram Le visage que vous faites quand vous entendez Lewis dire que vous l’avez refusé ☝️ Un post partagé par Alistair Overeem (@alistairovereem) le 24 août 2020 à 6h17 PDT

Voir ce post sur Instagram #parksession @schoolofselfawareness @rudymorales_mma Un post partagé par Diego Sanchez (@diegonightmaresanchezufc) le 23 août 2020 à 16h18 PDT

Voir ce post sur Instagram Bon dimanche à tous. # 8-23 Un post partagé par Kelvin Gastelum (@kgastelum) le 23 août 2020 à 12h44 PDT

Voir ce post sur Instagram SandyFeet✨ Un post partagé par Kailin Asing (@kailincurran) le 23 août 2020 à 22h59 PDT

Voir ce post sur Instagram Cudownego poniedziałku Wam życzę #ufc #haveanicemonday #haveaniceday #monday #polishgirl #kk #lodz #pologne Un message partagé par Karolina Kowalkiewicz Official (@karolinakowalkiewicz) le 24 août 2020 à 3h41 PDT

Voir ce post sur Instagram Кому торт, медовичёк, наполеончик? Qui veut un gâteau, un gâteau au miel, un gâteau Napoléon? @skydivingak Super gâteaux @ torte.s #sport #nature #cake #oleynik #kopylov #parkland # торт # спорт Un post partagé par Alexey Oleynik (@ alexeyoleynik1) le 23 août 2020 à 19h37 PDT

Voir ce post sur Instagram Descendre de plus en plus maigre #mma #fitness Un post partagé par Super Sage Northcutt (@supersagenorthcutt) le 23 août 2020 à 19h11 PDT

Voir ce post sur Instagram Bain de glace du dimanche avec le garçon de Marlee Un message partagé par Cory Sandhagen (@ Enterthesandman135) le 23 août 2020 à 18h52 PDT

Voir ce post sur Instagram Tiré dans la capote, vu les cœurs haters tomber @ eoinshero1 Un post partagé par James gallagher (@strabanimalmma) le 23 août 2020 à 10h04 PDT

Voir ce post sur Instagram J’ai enfin pu faire de la randonnée aujourd’hui. 6 miles J’ai marché jusqu’à la cascade pour découvrir que la cascade ne tombait pas vraiment, lol, mais elle était toujours magnifique. Je me suis amusé, j’aimerais que la maison ait plus de choses à faire comme ça. Un post partagé par Andrea Lee (@andreakgblee) le 23 août 2020 à 00h18 PDT