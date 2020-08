Francis Ngannou semble penser que Jon Jones se déplaçant vers la division Heavyweight lui sera grandement bénéfique en raison de « Bones » ayant une meilleure technique et un QI de combat plus élevé que les poids lourds beaucoup plus gros concourant à 265 livres.

« Je pense que les poids lourds pourraient être encore plus faciles pour Jon Jones que les poids lourds légers », a récemment déclaré Ngannou dans une interview avec ESPN. « Evidemment Heavyweight, ils frappent plus fort, mais ce n’est pas la même technique, ce n’est pas le même QI de combat. »

Le champion actuel des poids lourds, Stipe Miocic, n’est pas d’accord dans une certaine mesure.

Au cours de sa conversation avec Marc Raimondi d’ESPN, Miocic a déclaré que s’il était d’accord pour dire que «Bones» a une excellente technique et est très fluide dans ses actions, il doit encore faire attention de ne pas être marqué par un coup franc par des ennemis beaucoup plus grands.

«Écoutez, nous sommes de grands garçons avec des gants plus petits. Cela ne prend qu’un (coup de poing) Je m’en fiche si vous ne frappez pas fort, vous pouvez toujours vous faire prendre. Je me fiche de qui vous êtes », a déclaré l’actuel champion de 265 livres.

«Je regarde mon premier combat contre‘ D.C. ’, j’ai été touché par tout et je ne suis pas tombé, mais‘ D.C. ’m’a attrapé avec un tir que je n’ai pas vu et je suis tombé. Donc, je ne pense pas que ce sera plus facile, surtout si vous avez tout ce poids à craindre. Ce n’est pas 205 et vous avez des gars jusqu’à 265 sinon plus gros qui ne réduisent pas de poids », a-t-il ajouté.

Miocic a été éliminé par Daniel Cormier, récemment retraité, à l’UFC 226 en 2018 (voir ici), pour lui rendre la pareille à l’UFC 241. Stipe a ensuite clôturé la trilogie avec un blanchissage en cinq rounds à l’UFC 252. il y a quelques semaines.

Pourtant, Jones n’a pas encore été assommé – ni goûté à une véritable défaite, d’ailleurs – dans toute sa carrière d’arts martiaux mixtes (MMA), il a donc toujours été très doué pour éviter les tirs meurtriers des combattants beaucoup plus rapides de 205 livres qu’il fait face à toute sa carrière.

Et tout cela est attribué à son instinct et à sa technique, qui, selon Miocic, l’aideront au pays des grands hommes.

«Il a une excellente technique, donc ça va certainement l’aider. Il est très fluide dans ce qu’il fait », a-t-il ajouté. «Il a un excellent plan de match à chaque fois qu’il se bat. C’est une bonne chose d’avoir un bon plan chaque fois que vous vous battez. »

Après avoir annulé son titre Light Heavyweight, « Bones » a annoncé que lui et l’UFC entameraient des discussions dans l’espoir de conclure un accord financier qui le verrait concourir chez Heavyweight pour la première fois de sa carrière.

En attendant, Miocic et Ngannou le rejoindront cette année pour le titre de 265 livres, ce qui porte beaucoup à croire que le premier combat de Jon dans sa nouvelle division sera contre le vainqueur.