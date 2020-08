Le nouveau candidat des poids lourds légers du Bellator, Corey Anderson, a riposté après un coup de poing du président de l’UFC Dana White après son départ.

Anderson a récemment demandé et obtenu sa libération de l’UFC et il a immédiatement signé avec Bellator un contrat lucratif qui, selon lui, paie plus que son ancien contrat. Anderson a dit qu’il ne se sentait pas assez respecté par l’UFC, et lorsque l’occasion s’est présentée de devenir joueur autonome, il l’a saisie. Anderson était l’un des cinq meilleurs poids lourds légers classés à l’UFC, c’est donc une grosse signature pour Bellator.

Lors du récent événement de l’UFC sur ESPN 15, White a été interrogé sur le départ d’Anderson pour Bellator lors de la conférence de presse d’après-combat. Le patron de l’UFC a déclaré que c’était une décision mutuelle de laisser Anderson partir, insinuant que la concurrence était plus faible à Bellator.

«Ouais, euh, tout d’abord, c’est la bonne décision pour lui. Ce n’est pas quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant. Je pense qu’il sent, et nous pensons, qu’il peut être plus compétitif là-bas », a déclaré White.

Anderson a vu les commentaires de White et a renvoyé le président de l’UFC pour ses remarques. Découvrez ce qu’Anderson a écrit sur son Twitter.

Ça ne me dérange pas qu’il ment encore sur mon nom. Quiconque me connaît ou connaît MMA sait que ce n’est pas vrai. Mais ce qui ne me convient pas, ce sont les gens que je considère proches de moi qui ont un pouvoir qui sait que ce n’est pas vrai sont assis tranquilles. Sache juste que je te vois. #thataintloyal https://t.co/xRhP5wsHuf – Corey ‘Overtime’ Anderson (@CoreyA_MMA) 24 août 2020

Cela ne me dérange pas qu’il ment encore sur mon nom. Quiconque me connaît ou connaît MMA sait que ce n’est pas vrai. Mais ce qui ne me convient pas, ce sont les gens que je considère comme proches de moi, qui ont un pouvoir qui sait que ce n’est pas vrai, sont tranquilles. Sache juste que je te vois. #thataintloyal

Anderson a récemment expliqué comment il est devenu un agent libre, expliquant comment son nouvel accord avec Bellator fonctionne par rapport à son ancien accord UFC.

«Ils étaient prêts à me libérer si vite, j’étais comme allons-y, voyons quelles sont les autres options disponibles. (Le directeur Ali Abdelaziz) a passé quelques appels. Il m’a rappelé quelques minutes plus tard avec Bellator, un gros contrat et tout ce que je vais dire, c’est que je reçois un spectacle et un bonus de victoire. Mon argent de spectacle à Bellator, je gagne plus que ce que j’aurais gagné à l’UFC avec les sponsors Reebok et tout ce que j’aurais obtenu d’autre », a déclaré Anderson.

Il est clair que même s’il s’agissait d’une décision mutuelle de laisser Anderson quitter l’UFC, les raisons pour lesquelles les deux parties pensent que Anderson est parti sont très différentes.

Pensez-vous que Dana White a un point sur Corey Anderson?