Paulo Costa et Israel Adesanya ont atteint un nouveau niveau dans leur rivalité, mais le prétendant des poids moyens dit que les attentes d’Adesanya concernant un éventuel affrontement entre gangs et gangs de la semaine de combat sont irréalistes.

Costa et Adesanya s’affronteront pour le championnat des poids moyens lors de l’événement principal de l’UFC 253 le 26 septembre, la deuxième fois dans l’histoire de l’UFC que deux combattants invaincus se rencontreront pour une ceinture incontestée.

«Borrachinha» dit que sa haine envers Adesanya «est réelle» et qu’il n’a jamais rien ressenti de semblable à l’égard d’un adversaire auparavant dans sa vie. Et avec cela, le Brésilien pense qu’il est entré dans la tête d’Adesanya.

« Il agit comme quelqu’un qui a été dérangé, quelqu’un qui est mal à l’aise », a déclaré Costa dans une interview avec MMA Fighting. «La pire chose qui puisse arriver à un combattant, en particulier celui qui a la ceinture, est de se mettre mal à l’aise. Ses actions, sa façon de penser, a-t-il même dit… Il est arrivé au point de me demander de ne pas faire de trolling ou rien de stupide avec mon gang pendant la semaine de combat.

Dans une récente interview avec Submission Radio, Adesanya a déclaré qu’il prévoyait une sorte d’altercation avec Costa et son équipe dans les jours précédant l’UFC 253, affirmant qu’il « aura toute mon équipe avec moi ».

« Vous ne comprenez pas, » dit Adesanya. «J’ai le gang avec moi. Donc, s’il veut essayer quelque chose de stupide avec des lunettes blanches et f * cking «Cringe King» qui que ce soit, apportez-le. Mon gang contre votre gang. Mais je préfère lui cogner le cul dans la cage. Alors, il vaut mieux ne pas essayer quelque chose de stupide.

Costa a ri de ces commentaires.

« Le soi-disant gang auquel il fait référence, c’est moi, Eric Albarracin et (Henry) Cejudo », a déclaré Costa. «Cela montre comment il va. C’est une énorme blague. Il a peur qu’Albarracin, Cejudo et moi lui fassions quelque chose, il a dit qu’il était préparé avec sa bande aussi. Tout d’abord, il n’existe pas de gang. Et deuxièmement, si je devais avoir un gang, je ne le ferais pas avec Albarracin et Cejudo, qui mesurent 5 pieds 4 pouces. «

Toute cette haine et cette colère pourraient changer la façon dont les deux combattants se comportent à l’intérieur de l’octogone le 26 septembre, et Costa pense qu’il «doit avoir un équilibre, sinon cela peut vous affecter. Cela peut vous affecter sous de nombreuses formes différentes, vous pourriez finir par surentraîner ou vous blesser ou même blesser des gens, vous mettre en colère, il faut donc trouver un équilibre.

À la fin de la journée, Borrachinha prévoit le « The Last Stylebender » essayant d’éviter un vrai combat de poing dans la cage à huit côtés.

« Tout peut arriver. Tout peut arriver, mais il a tendance à… Quelqu’un qui a peur, quelqu’un qui a peur, a tendance à avoir encore plus peur », a déclaré Costa. «Comme il l’a fait contre (Yoel) Romero, il attend juste là, laissant le temps passer. Je ne sais pas. Mais la réalité est que je m’en fiche. Vous parlez beaucoup d’Adesanya, mais la vérité est que je m’en fiche. Je me fiche de ce qu’il va faire, je me fiche de ce qu’il va penser. Cela n’a pas d’importance. La seule chose qui compte, c’est moi et ma formation. Ce qui compte vraiment pour moi, c’est d’être bien moi-même, vous savez?

«Penser à votre adversaire est une mentalité de perdant, c’est quelque chose que les gens font quand ils manquent de confiance et ont des problèmes avec eux-mêmes. Je ne m’inquiète pas pour lui. Peu m’importe comment il vient, je m’inquiète juste pour moi. Je me concentre toujours sur mon entraînement. Quand je suis au mieux de ma forme, personne ne peut m’arrêter. Peu importe ce qu’il fait. Il montre des signes qu’il est mal à l’aise, disons les choses de cette façon, donc je n’utilise pas de mauvais mots ici, mais je m’en fiche. Je suis concentré sur moi-même. J’ai un état d’esprit de champion et cela va bientôt arriver. «

Adesanya apporte un dossier parfait de 19-0 à la cage avec des victoires contre Romero, Robert Whittaker, Kelvin Gastelum, Anderson Silva et Derek Brunson, tandis que Costa a remporté cinq de ses 13 victoires professionnelles sous la bannière de l’UFC, dont «Soldat of God »Romero, Uriah Hall et Johny Hendricks.

Borrachinha se voit «frapper à la porte [Adesanya] ou le soumettant « pour conquérir le titre des poids moyens, et garantit qu’il ne sera pas frustré s’il voit Adesanya » courir « en arrière dans l’octogone parce que » je m’attends déjà à ce que cela se produise. «

Costa n’est pas d’accord quand quelqu’un qualifie ce match de choc de technique et de puissance.

«Je suis plus technique que lui», dit-il. «J’ai plus de qualités que lui, mais les gens pensent ce qu’ils veulent, non? Les gens suivent ce que disent les médias. Les gens sont parfois influencés par ce que les journalistes disent, et ils ne savent vraiment pas de quoi ils parlent et cela finit par créer un mauvais récit, mais ce qui se passe dans le combat est ce qui compte le plus et c’est à ce moment que les gens sauront qui est qui.

« Je dirais que c’est un combat entre quelqu’un qui a peur de se battre, un coureur, contre un vrai homme, quelqu’un qui part pour le combat et pour le KO au lieu de courir en essayant de gagner par points, en évitant le combat. Je suis celui qui part au combat, qui fait que le combat se déroule. «