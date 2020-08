Photos: Mazhavi Carreón / FotoMazh

Crazy Boy et Blaze ont tout frappé à Cantina Extrema | Nouvelles de combat

DTU a organisé son événement «Cantina Extrema» 2020, apportant la lutte à la nouvelle norme grâce à la diffusion numérique.

Crazy Boy bat Blaze dans High Impact

Premier combat au DTU CANTINA EXTREMA Main dans la main Crazy Boy vs Blaze High Impact Encounter, gagnant CRAZY BOY 📷: Mazhavi Carreón / FotoMazh Publié par DTU Lucha Profesional Mexicana le dimanche 30 août 2020

Dans le premier combat de la nuit, le Crazy Boy « Extreme and Trendy » a battu Blaze dans un incroyable match High Impact, qui l’a mené à bout, avec des punitions intenses et beaucoup de vitesse, contre une jeune promesse qui n’a rien laissé à devoir.

Blaze a reçu la reconnaissance de Crazy Boy, qui l’a officiellement présenté comme faisant partie de DTU, levant la main et promettant à tous les téléspectateurs qu’ils se souviendront de lui à temps.

Bien que ces derniers mois nous ayons connu un Crazy Boy extrême, le match High Impact nous a montré que le combattant et fondateur de DTU, a encore ce qu’il faut pour mener de grands combats dans les ficelles et diriger son gang.

Comme si cela ne suffisait pas, à la fin de l’événement et devant l’attitude impolie du Dr Wagner Jr et du Galen of Evil, Crazy Boy a semblé attaquer l’héritage Wagner et lancer un défi pour la dynastie populaire pour affronter le DTU Gang dans un combat. cela se réalisera sûrement très bientôt, en demandant que l’événement «De Patria Extrema» soit le lieu idéal.

