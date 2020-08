L’UFC sur ESPN + 33 propose une bataille de prétendants aux poids lourds légers alors que l’ancien challenger au titre Anthony Smith affronte le percutant Aleksandar Rakic ​​lors de l’événement principal de la nuit.

Smith (33-15 MMA, 8-4 UFC) cherche à se remettre en forme après avoir perdu contre Glover Teixeira en mai à Jacksonville, en Floride. Avant cette défaite, Smith avait fait 4-1 en tant que poids lourd léger de l’UFC après avoir progressé. à partir de 185 livres à l’été 2018.

Il affrontera l’attaquant autrichien Rakic ​​(12-2 MMA, 4-1 UFC), dont le début de vie invaincu à l’UFC a pris fin après avoir perdu un verdict de décision partagée contre Volkan Oezdemir à l’UFC sur ESPN + 23 en décembre dernier.

Alors que Jon Jones quitte la division des 205 livres et que Dominick Reyes est prêt à affronter Jan Blachowicz pour le titre nouvellement annulé, Smith et Rakic ​​lorgneront tous les deux sur le nouveau champion, les deux hommes se tenant potentiellement à une victoire impressionnante loin de un coup sur l’or.

Avant leur combat, l’ancien challenger au titre des poids welters de l’UFC et analyste de l’UFC Dan « The Outlaw » Hardy nous invite dans « The War Room » alors qu’il plonge dans le match et offre ses conseils techniques avant le combat. Découvrez son évaluation d’avant-combat via la vidéo ci-dessus.

L’UFC sur ESPN + 33 a lieu samedi à l’UFC Apex à Las Vegas. L’événement est diffusé en direct sur ESPN +.

