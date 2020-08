Corey Anderson | Image: Steven Ryan / .

Corey Anderson (13-5) a récemment quitté l’UFC pour signer avec Bellator MMA. Le combattant des poids lourds légers a expliqué sa décision en déclarant que maintenant il allait gagner plus d’argent et avoir plus d’opportunités, et même le championnat, avec le même risque. Pour l’instant, on ne sait pas quand il aura son premier combat dans sa nouvelle entreprise. Cependant, Scott Coker l’a classé parmi les meilleurs de la division, prévoyant qu’il aura un combat important.

Lors de la récente conférence de presse de l’UFC Vegas 7, ils ont demandé Dana White à propos de ce mouvement du combattant, qui a répondu comme suit, laissant entendre qu’il allait un endroit où vous aurez moins de concurrence, laissant entendre qu’Anderson n’a pas le niveau pour rivaliser avec les meilleurs de l’entreprise qu’il préside.

Ouais, eh bien, tout d’abord, je pense que c’est la bonne décision pour lui. Ce n’est pas quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant. Je pense qu’il sent, et nous sentons, qu’il peut être plus compétitif là-bas«.

Ces mots atteignirent les oreilles du combattant, qui répondu comme ça Sur Twitter:

Ça ne me dérange pas qu’il ment encore sur mon nom. Quiconque me connaît ou connaît MMA sait que ce n’est pas vrai. Mais ce qui ne me convient pas, ce sont les gens que je considère proches de moi qui ont un pouvoir qui sait que ce n’est pas vrai sont assis tranquilles. Sache juste que je te vois. #thataintloyal https://t.co/xRhP5wsHuf – Corey ‘Overtime’ Anderson (@CoreyA_MMA) 24 août 2020

«Ça ne me dérange pas qu’il continue de mentir sur moi. Quiconque me connaît ou connaît le MMA sait que ce n’est pas vrai. Mais ce qui ne me convient pas, c’est que les gens que je considère comme proches de moi, qui ont le pouvoir, qui savent que ce n’est pas vrai, restent silencieux. Faites-leur savoir que je les vois.

Corey Anderson continue, répondant à un ventilateur comme suit:

Je ne l’ai jamais fait !! Je me brûlerai au sol avant de m’asseoir et de laisser quelqu’un mentir sur mon nom. Je n’aime pas le reste de ces gens qui vont s’asseoir et le noir avec leur histoire cachée et cachée pendant que quelqu’un les détruit. CROIS ÇA !! – Corey ‘Overtime’ Anderson (@CoreyA_MMA) 24 août 2020

Jamais, jamais !! Je ne vais pas me taire pendant qu’ils mentent en mon nom. Je ne suis pas comme les autres, qui restent dans le noir avec leurs histoires pendant que quelqu’un les détruit. Vous pouvez le croire !! ».

