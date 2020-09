Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’un combat contre Brock Lesnar serait une «bonne introduction» pour Jon Jones chez les poids lourds.

Des rapports ont fait surface cette semaine que Lesnar, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, était un agent libre après la fin de son contrat avec la WWE. Lesnar a déjà été lié à un retour en MMA, Jones appelant à un combat contre lui, ainsi que le président du Bellator, Scott Coker, admettant son intérêt pour une bataille d’argent contre la légende des poids lourds Fedor Emelianenko.

Le président de l’UFC, Dana White, a également admis être intéressé par Lesnar, déclarant mardi à TMZ qu’il se battrait contre Jones si les deux le voulaient. Le combat marquerait les débuts de Jones dans la division des poids lourds. S’adressant aux journalistes après l’édition de cette semaine de la série Contender, White a expliqué la possibilité d’un match Jones contre Lesnar.

«Ouais, je veux dire, évidemment, j’en ai parlé à TMZ aujourd’hui, et j’étais comme écouter, s’ils veulent tous les deux se battre, je suis sûr que c’est un combat que les fans voudraient voir. Ce serait une bonne introduction à Jones dans la division des poids lourds. Ouais, s’ils voulaient le faire, je le ferais », a déclaré White.

Le président de l’UFC a admis qu’il n’avait pas parlé à Lesnar récemment et qu’il n’était pas sûr des nuances de son contrat avec la WWE, mais White a déclaré qu’il le ramènerait s’il voulait se battre.

«Il a 43 ans et il a beaucoup d’argent. Je ne sais pas quels sont ses plans et comment se sent son corps ou rien de tout cela. Comme je l’ai dit, je ne lui ai pas parlé. (TMZ) m’a posé une question à ce sujet parce que son contrat était en vigueur et j’ai dit que s’il m’appelait et qu’il était intéressé à se battre, alors j’envisagerais évidemment de faire ce combat », a déclaré White

«Je ne sais rien (de son contrat). Je ne lui ai pas parlé. Je ne sais rien à ce sujet. TMZ m’a demandé, c’est un agent libre, tu ferais ce combat? Et j’ai dit que s’ils le voulaient, je le ferais.

Le président de l’UFC a également ajouté que Lesnar devrait passer par le pool de test de l’USADA et qu’un combat contre Jones n’aurait pas lieu avant 2021. Cependant, White semble être très intéressé par le combat si Jones et Lesnar sont sérieux à ce sujet.

Pensez-vous que Dana White a raison quand il dit que Brock Lesnar serait une «bonne introduction» pour Jon Jones chez les poids lourds?